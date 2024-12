Kongres "Polska Moc Biznesu" już za nami

W poniedziałek na PGE Narodowym odbył się Kongres "Polska Moc Biznesu", w którym uczestniczył m.in. wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Marian Kmita. Podczas konferencji dyskutowano o możliwościach biznesowych w sporcie i tym, w jaki sposób łączyć te dwie dziedziny, by przyniosło to jak najwięcej korzyści.

Tym razem w dyskusjach skupiono się na bezpieczeństwie i ochronie ludności. Dużą rolę we wszystkich panelach odegrał także sport. Poruszono również kwestię kandydatury Polski do organizacji letnich igrzysk olimpijskich.

- Polska, jeśli chce być szóstą gospodarką w Europie, potrzebuje ambitnych celów. Takim przedsięwzięciem moglibyśmy zrestruktyrozować nasz sport. W wielu przestrzeniach nie mamy wysokich wyników, a nakłady są ogromne. Potrzebujemy kolejnych wielkich wyzwań. Potrzebujemy igrzysk olimpijskich nie tylko jako celu dla gospodarki, ale też ambicji - powiedział organizator konferencji Artur Beck.



By zapewnić szansę na sukces, niezbędne jest to, by połączyć siły zarówno sportowców, związków, do których należą, a także biznesmenów. Tylko w ten sposób można zwiększyć potencjał polskiej gospodarki.



- Związki powinny zredefiniować swoje podejście. Potrzebujemy rozmachu, sponsoringu, mediów. Potrzebujemy wprowadzić biznes do sportu. Potrzebujemy przedsiębiorców w sporcie - dodał Beck.



Kongres "Polska Moc Biznesu" odbył się już po raz czwarty.