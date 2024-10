36-letni Lewandowski oraz Ronaldo, który w lutym skończy 40 lat, to jedni z najskuteczniejszych piłkarzy na świecie, jeśli chodzi o występy w swoich drużynach narodowych. "CR7" przewodzi klasyfikacji wszech czasów ze 132 bramkami, kapitan reprezentacji Polski jest w niej ósmy - 84 gole, tyle samo co słynny Węgier Ferenc Puskas.

ZOBACZ TAKŻE: Siedem goli do przerwy! Szalony mecz Polski z Niemcami

Selekcjoner gości Roberto Martinez potwierdził, że Ronaldo jest gotowy do gry, ale nie zdradził, czy znajdzie się w wyjściowym składzie.

Po dwóch kolejkach grupy 1 najwyższej dywizji Ligi Narodów Polska, podobnie jak Chorwacja, ma trzy punkty, a Portugalia - sześć. Tabelę zamyka Szkocja z zerowym dorobkiem.

- Portugalia to bez dwóch zdań faworyt. Chcemy się jej przeciwstawić, rozegrać z nią dobre spotkanie. Chcemy być agresywni, bo to jest kluczowe. Uważam, że dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu - ocenił selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz.

We wtorek Polaków czeka potyczka z Chorwacją, także w Warszawie. Tego samego dnia Portugalia zagra w Szkocji.

Polska - Portugalia. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portugalia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

PAP