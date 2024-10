Ile zarabia się w Lidze Narodów?

Polacy w klubach zarabiają miliony



Oczywiście największe pieniądze piłkarze zarabiają za występy w klubach zagranicznych. Zdecydowanie mniejsze premie są do zgarnięcia za występy w barwach drużyny narodowej, jednak i te robią wrażenie.

Wśród zawodników powołanych do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów nie brakuje takich, którzy zarabiają miliony. Oto najlepiej opłacani reprezentanci, poniższe kwoty to roczne wynagrodzenie brutto z kontraktu:

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - ok. 30 mln euro,

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) - ok. 8,3 mln euro,

Matty Cash (Aston Villa) - ok. 4,8 mln euro,

Arkadiusz Milik (Juventus) - ok. 4,5 mln euro,

Krzysztof Piątek (Basaksehir) - ok. 4,1 mln euro.



W przeliczeniu na złotówki z samego kontraktu z FC Barceloną Robert Lewandowski inkasuje około 130 milionów złotych brutto. Na podobne wynagrodzenie mógł liczyć w Bayernie Monachium, gdzie przez lata budował status prawdziwej legendy.

Wynagrodzenie kontraktowe to nie wszystko



Powyższe kwoty robią wrażenie. Należy jednak pamiętać o tym, że do wynagrodzenia należy doliczyć środki pozyskiwane ze współprac sponsorskich, a także premie zdobywane za miejsca osiągane na koniec sezonu w krajowych rozgrywkach oraz w europejskich pucharach.

W praktyce oznacza to, że najlepsi polscy piłkarze mogą liczyć na dodatkowe miliony lub setki tysięcy euro płynące z tych źródeł. Co ciekawe, w żadnej innej popularnej dyscyplinie sportu biało-czerwoni nie mogą liczyć nawet na porównywalne wynagrodzenie.

Ile PZPN może zarobić za grę w Lidze Narodów?



Z pewnością jest o co grać. Występy reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów to nie tylko prestiż, ale również spore premie do zgarnięcia. Za sam udział w fazie grupowej dywizji A na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynie 1,5 mln euro.

Wygranie grupy w tej dywizji to aż 2,25 mln euro. Kolejne premie są do zgarnięcia za grę w fazie pucharowej:

· zwycięzca Ligi Narodów w tym sezonie zgarnie dodatkowo 6 mln euro,

· finalista 4,5 mln euro,

· dla brązowego medalisty przeznaczono 3,5 mln euro,

· dla przegranego małego finału 2,5 mln euro.

Do tego dochodzą wpływy z praw marketingowych oraz z dnia meczowego.

Jaka część trafi do zawodników?



Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o tym, jaka część premii zostanie przekazana piłkarzom. Szacuje się, że może to być nawet 50% premii otrzymywanej od UEFA jako organizatora rozgrywek. Jest to ustalane wewnętrznie pomiędzy władzami PZPN i radą drużyny. Pieniądze rozdzielane są pomiędzy zawodników według wewnętrznie ustalonych reguł podziału, ale te owiane są tajemnicą. Jedno jest pewne - piłkarze w Lidze Narodów grają o spore pieniądze.

Polsat Sport