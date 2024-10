Gdzie obejrzeć GP Tajlandii?

Do końca sezonu MotoGP pozostają zaledwie trzy rundy - wkraczamy zatem w najważniejszy moment rywalizacji o tytuł mistrzowski. Różnica punktowa pomiędzy dwoma pretendentami do tytułu wynosi zaledwie dwadzieścia punktów. W Australii Jorge Martin powiększył swą przewagę o dziesięć punktów, mimo finiszu na drugiej pozycji w niedzielnym wyścigu. Zwycięstwo Marca Marqueza pokazało, że także on ma cel wygrania kolejnych pojedynków dla ekipy Gresini, z którą kończy współpracę po tym sezonie.