Schowali pirotechnikę w karetce pogotowia. Prowadził ją student bez uprawnień

Sceny rodem z amerykańskich filmów akcji i to niekoniecznie wysokich lotów. Tak można opisać to, co wydarzyło się przed meczem Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów w 17. kolejce Betclic 1 Ligi. Na stadion przy Konwiktorskiej, na sygnale wjechała karetka pogotowia. To, co służby odkryły chwilę później, wprawia w osłupienie.