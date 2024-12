Zwycięstwo Spurs z Sochanem w składzie

Jeremy Sochan wchodząc z ławki rezerwowych zdobył siedem punktów i miał pięć zbiórek, a jego San Antonio Spurs pokonali we własnej hali New Orleans Pelicans 121:116 w jednym z niedzielnych meczów koszykarskiej ligi NBA. Ich bilans to po 12 wygranych i porażek, co daje im 11. lokatę na Zachodzie.