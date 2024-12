Sukces Polaka! Jest brązowy medal mistrzostw świata

Polak trzeci raz stanie na podium czempionatu globu w tej odmianie królewskiej gry. W 2018 roku w Sankt Petersburgu i 2021 w Warszawie sięgał po srebrne medale.

ZOBACZ TAKŻE: Wybrano najlepszych sportowców 2024 roku

W przeciwieństwie do meczu ćwierćfinałowego, w którym 26-letni arcymistrz z Wieliczki pokonał Amerykanina Fabiano Caruanę 2,5:2,5, rywalizację o awans do finału rozpoczynał on grając czarnym, a nie białym kolorem.

Z liderem światowego rankingu, walczącym na Wall Street o swój ósmy mistrzowski tytuł w w blitzu, Polak przegrał wszystkie trzy partie. Norweg zagra o tytuł ze zwycięzcą drugiego półfinału pomiędzy grającym pod flagą FIDE Rosjaninem Janem Niepomniaszczim i Amerykaninem Wesleyem So.

Rozstrzygnięcie mistrzostw świata w szachach błyskawicznych jeszcze tej nocy.

PAP