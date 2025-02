Wszołek przedłużył kontrakt z Legią

32-letni zawodnik występuje na Łazienkowskiej od września 2019, z półroczną przerwą (Union Berlin). Łącznie wystąpił w 190 meczach Legii, zdobywając 35 bramek i notując 47 asyst.

Wywalczył dwa razy mistrzostwo Polski (2020, 2021), a raz puchar i superpuchar kraju - w 2023 roku.

"Od wielu sezonów należy do liderów drużyny, pełniąc również rolę kapitana i regularnie notując najwyższe parametry motoryczne wśród zawodników. Dzięki dobrej grze w Legii wrócił do reprezentacji Polski" - przypomniano na stronie klubu.

Wszołek rozegrał dotychczas 14 meczów w kadrze narodowej.

"Dziękuję zarządowi za to, że wierzy we mnie i mam szansę reprezentować Legię. Chcę pokazać, że piłkarz po trzydziestce jest w stanie być w dobrej formie i codziennie nad tym pracuję. Fakt, że podpisałem nowy kontrakt to też zasługa całej drużyny, naszej ciężkiej pracy, naszego sztabu, trenera, fizjoterapeutów itd. Najważniejsze będzie to, co osiągniemy na boisku. Wierzę, że najlepszy czas w tym roku jest przed nami. Gramy o trzy trofea i niech tak będzie do samego końca, do maja" - powiedział Wszołek, cytowany na stronie klubu.

Legia wznowi sezon ekstraklasy niedzielnym meczem u siebie z Koroną Kielce. Wciąż występuje również w rozgrywkach o Puchar Polski i w Lidze Konferencji UEFA.

PAP