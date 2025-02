Siatkarska niedziela na antenach Polsatu. Sprawdź plan transmisji

Na początek kibiców czekać będzie starcie w PlusLidze. Jastrzębski Węgiel podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów. Mistrzowie Polski spróbują uciec w tabeli najgroźniejszym rywalom. Goście potrzebują natomiast punktów, aby nie wypaść poza pierwszą ósemkę dającą prawo gry w play-offach.

Następnie przeniesiemy się do Nysy, gdzie miejscowa PSG Stal zmierzy się z Ślepskiem Malow Suwałki. Później naszą uwagę przekierujemy na kobiecą siatkówkę. O 20:30 rozpocznie się mecz w Tauron Lidze - PGE Grot Budowlani Łódź kontra BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.



W międzyczasie zaprosimy też na finał Pucharu Włoch siatkarek. O godzinie 15:10 rozpocznie się mecz, w którym Conegliano zmierzy się z Milano.

Plan siatkarskich transmisji na niedzielę 9 lutego

PlusLiga: Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 14:45

Finał Pucharu Włoch siatkarek: Prosecco Doc Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano; Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go - 15:10

PlusLiga: PSG Stal Nysa - Ślepsk Malow Suwałki; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 17:30

Tauron Liga: PGE Grot Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała; Polsat Sport 1, Polsat Box Go - 20:30