Liga Mistrzów: Industria Kielce - SC Magdeburg. Relacja live i wynik na żywo

W swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów w tym roku piłkarze ręczni Industrii Kielce podejmą niemiecki SC Magdeburg. Będzie to niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o awans do 1/8 finału tych rozgrywek. Relacja live i wynik na żywo z meczu Industria Kielce - SC Magdeburg na Polsatsport.pl.

Stawką spotkania w Kielcach są cenne punkty, które mogą przesądzić o awansie do fazy pucharowej. Obie drużyny znajdują się bowiem obecnie tuż za czołową czwórką zespołów w swojej grupie. Gospodarze zajmują piąte miejsce i wyprzedzają SC Magdeburg o zaledwie jeden punkt. W pierwszym spotkaniu górą okazała się Industria, która po niezwykle zaciętej końcówce wygrała 27:26.

Niemiecka ekipa zmaga się obecnie z dużymi problemami kadrowymi. Wśród kontuzjowanych zawodników znajdują się Omar Magnusson i Manuel Zehnder, z kłopotami zdrowotnymi mierzą się także Christian O'Sullivan oraz Oscar Bergendahl.

Problemy nie omijają jednak także zespołu z Kielc. W środowym meczu na boisku na pewno zabraknie m.in. Szymona Sićki i Hassana Kaddaha, którzy wracają do zdrowia po kontuzjach. Niepewni występu są również Michał Olejniczak i Arkadiusz Moryta.



Na krajowym podwórku piłkarze z Kielc zaledwie kilka dni temu przypieczętowali swój awans do Final Four Pucharu Polski, pewnie pokonując Gwardię Opole 43:28. Z kolei Magdeburg przegrał swoje ostatnie spotkanie z THW Kiel w Bundeslidze 25:31. To Industria będzie zatem przystępować do tego spotkania w lepszych nastrojach. Niemiecki zespół lubi jednak sprawiać niespodzianki w starciach z faworytami i tym razem też będzie chciał to zrobić.



Relacja live i wynik na żywo z meczu Industria Kielce - SC Magdeburg na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:45.