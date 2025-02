Zieliński lepszy w polskim starciu. Zadecydował super tie-break

Jan Zieliński i Sander Gilles okazali się lepsi w meczu przeciwko polskiej parze deblowej Kamil Majchrzak i Szymon Walków. Polsko-belgijski duet zwyciężył wynikiem 3:6, 7:6 (9-7), 10:3 i to ich zobaczymy w ćwierćfinale.

Zieliński i Gilles startują w Marsylii jako druga najwyżej rozstawiona para. Początek spotkania był jednak dla duetu Majchrzak/Walków, który wygrał set otwarcia 6:3. W drugiej partii nie zobaczyliśmy przełamania, a o zwycięstwie zadecydował zacięty tie-break do 7, który tym razem padł łupem Polaka i Belga. Super tie-break w trzecim secie należał już do niedawnych finalistów imprezy w Rotterdamie. W nim Zieliński i Gilles oddali rywalom jedynie trzy punkty i finalnie to oni mogli cieszyć się z wygranej w całym spotkaniu.

Była to pierwsza w historii konfrontacja tych dwóch par deblowych.

W ćwierćfinale polsko-belgijski duet zmierzy się z Hindusem Yuki Bhambrim oraz Holendrem Matwe Middelkoopem.

Jan Zieliński/Sander Gilles - Kamil Majchrzak/Szymon Walków 3:6, 7:6 (9-7), 10:3

Szymon Stępień, Polsat Sport