Betclic 1 Liga: Odra Opole - Bruk-Bet Termalica. Relacja live i wynik na żywo

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki, po pierwszej rundzie są zdecydowanym liderem rozgrywek 1. ligi i wiosną tylko katastrofa może zawrócić drużynę z Niecieczy z kursu na ekstraklasę. Byłby to trzeci w historii klubu awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Źródła obecnego sukcesu "Słoni" szukać należy w zatrudnieniu na stanowisku pierwszego trenera Marcina Brosza. Były szkoleniowiec m.in. Górnika Zabrze i reprezentacji Polski U21 miał trudne początki. Przez pewien czas drużyna była nawet zagrożona spadkiem, ale już końcówka poprzedniego sezonu pokazała, że w następnym Bruk-Bet będzie się liczył w walce o awans.

Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że drużyna z niewielkiej małopolskiej wioski tak zdominuje rozgrywki. Podopieczni trenera Brosza wygrali 14 spotkań, trzy zremisowali i ponieśli tylko dwie porażki. Bruk Bet ma pięć punktów przewagi nad drugą Arką i siedem nad trzecią Miedzią Legnica.

Zimą drużyna została wzmocniona dwoma doświadczonymi piłkarzami, dobrze znanymi trenerowi Broszowi. Z Zagłębia Lubin pozyskano doświadczonego stopera Bartosza Kopacza, a Motoru Lublin pomocnika Krzysztofa Kubicę. Ponadto do Niecieczy trafili: 20-letni napastnik Dominik Bieniek z rezerw Blackburn Rovers, rok starszy obrońca Wiktor Matyjewicz z greckiego klubu Kallithaa GS oraz posiadający brazylijskie i polskie obywatelstwo obrońca Thiago Dombroski z Portimonense S.C.

- Najbardziej wzmocniliśmy formację defensywną. Pozyskaliśmy do niej różnych zawodników. Bartka Kopacza nie trzeba przedstawiać, bo dziesięć lat temu spędził tutaj dwa sezony. Bardzo na niego liczę. Thiago, który ostatnio nie grał, to dla nas dłuższy projekt. Musimy go odpowiednio przygotować pod względem fizycznym. Wiktor Matyjewicz, który urodził się w Tarnowie, to podobnie jak Dominik Bieniek młody zawodnik. Obydwaj są młodzieżowymi reprezentantami Polski i mamy wobec nich ogromne oczekiwania, a jeśli chodzi o Krzyśka Kubicę, to liczymy, że pokaże takie oblicze, jak w Górniku Zabrze, gdzie nie tylko wspierał defensywę, ale zdobywał bardzo ważne bramki. To był jego znak rozpoznawczy – tak trener Brosz ocenił okienko transferowe Bruk-Betu.

Przygotowania do rewanżowej rundy przeprowadzono na dwóch obozach w Turcji. Rozegrano tam siedem sparingów. W ostatniej próbie przed startem rozgrywek Bruk-Bet pokonał 2:0 II-ligową Polonię Bytom.

Bruk-Bet drugą rundę rozpocznie w piątek spotkaniem z Odrą. Mecz, w którym gospodarzem będzie opolski zespół odbędzie się w... Niecieczy. Stało się to na prośbę Odry, której nowy stadion nie jest jeszcze oddany do użytku.

