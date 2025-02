Ahonen wraca do skakania! Właśnie to ogłosili. Jest konkretna data

- Kiedy organizatorzy zadzwonili do mnie z pytaniem, czy mógłbym skoczyć w Lahti, odpowiedziałem, że pod jednym warunkiem. Jeżeli to samo zrobi Janne. Okazało się, że on już się zgodził. Tak że poczułem się zaszczycony taką propozycją - powiedział Nieminen kanałowi telewizji YLE.

ZOBACZ TAKŻE: Gorąco na linii Stoeckl - Małysz! Członek zarządu PZN zabrał głos. "Nie takie mieliśmy oczekiwania"

Skoczkowie zapowiedzieli, że zamierzają założyć nieprzepisowe stroje najprawdopodobniej z ich epoki.

- Myślę o jednym ze starych kombinezonów, które w dalszym ciągu pasują na moje ciało - wyjaśnił Nieminen.

Dodał, że zainteresowanie skokami powróciło, kiedy zauważył, że jego były rywal, 52-letni Japończyk Noriaki Kasai dalej skacze i startował w weekend w PŚ w Sapporo.

- Zaimponował mi. On jak widać kocha skoki i regularnie trenuje, a w moim przypadku przerwa była bardzo długa, więc nie mogę się z nim porównywać, chociaż jestem nieco młodszy - dodał.

Ahonen stwierdził, że pomimo pewnej dozy strachu poczuł radość, że będzie miał okazję jeszcze raz skoczyć przed publicznością w Lahti.

W swojej karierze zdobył dwa srebrne medale olimpijskie, pięć złotych, trzy srebrne i dwa brązowe mistrzostw świata oraz pięć srebrnych i dwa brązowe MŚ w lotach. Pięć razy wygrał Turniej Czterech Skoczni i dwa razy klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Nieminen był wielką sensacją sezonu 1991/92, kiedy jako 16-latek zdobył trzy medale olimpijskie - dwa złote i brązowy w Albertville, wygrał TCS i PŚ.

PAP