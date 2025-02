Alcaraz z problemami. Dwie godziny walki z kwalifikantem

Carlos Alcaraz z problemami w drugim secie, ale uporał się z Lucą Nardim i to on zameldował się w ćwierćfinale turnieju w Dosze. Hiszpan pokonał Włocha 6:1, 4:6, 6:3.

Początek spotkania był dosyć jednostronny. Alcaraz bardzo szybko przeszedł do ofensywy i już w gemie otwarcia udało mu się przełamać serwis rywala. W trzecim gemie Włoch był bliski ponownej straty gema. Hiszpan miał już nawet dwie piłki na przełamanie, lecz 21-latek z Pesaro szybko się zrehabilitował i to on zamknął ten gem na własną korzyść. Czterokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych zaatakował po raz kolejny w piątym gemie i wyszedł tym samym na prowadzenie 4:1. Podopieczny Juana Carlos Ferrero nie oddał już inicjatywy rywalowi, a pierwszy set zakończył się wynikiem 6:1 dla hiszpańskiego tenisisty.

ZOBACZ TAKŻE: Szaleństwo na punkcie 18-latka! Dostaje wiadomości od Neymara, Viniciusa i Ronaldo

Druga partia miała zupełnie odmienny przebieg w porównaniu do tej pierwszej, a to za sprawą znaczącej poprawy w grze Nardiego. Seta rozpoczął Hiszpan, który następnie w czwartym gemie zdecydował się na powiększenia przewagi. Po 25 minutach gry na tabeli wyników było już 4:1 na korzyść 21-latka z Murcji. Alcaraz złapał jednak niespodziewanie sporą zadyszkę i Włochowi udało się uzyskać przełamanie powrotne w siódmym gemie. Hiszpański tenisista zaciął się na tyle, że jego przeciwnik zaliczył serię pięciu gemów wygranych z rzędu i nie był w stanie odwrócić przebiegu tej partii. Drugi set wygrany przez Włocha 6:4.

W trzecim secie zobaczyliśmy Alcaraza takiego jak w pierwszym secie - agresywnego, zdecydowanego w swoich zagraniach, nie oddającego większej inicjatywy rywalowi. Srebrny medalista z igrzysk olimpijskich w Paryżu poprawił swoją grę i to on finalnie mógł cieszyć się ze zwycięstwa na koniec rywalizacji z Nardim.

Teraz przed Carlosem Alcarazem trudniejsze starcie, bo po przeciwnej stronie kortu stanie Jiri Lehecka. Czeski tenisista w swoim meczu 1/8 finału uporał się z Węgrem Fabianem Marozsanem, którego pokonał 6:4, 6:2 w nieco ponad godzinę.

Carlos Alcaraz - Luca Nardi 6:1, 4:6, 6:3

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Szymon Stępień, Polsat Sport