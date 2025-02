Kielczanie ostatnią porażką we własnej hali z niemieckim SC Magdeburg (25:29) mocno skomplikowali swoją sytuację w grupie B. Prawdopodobnie do ostatniej kolejki polski zespół będzie walczył o awans do fazy pucharowej.

- Zostały nam trzy mecze z drużynami, z których każda o coś walczy. Barcelona o pierwsze miejsce w grupie, francuskie Nantes o bezpośredni awans do ćwierćfinału, a drużyna z Zagrzebia o fazę pucharową. To będą bardzo trudne i ważne dla nas spotkania, być może najważniejsze w ostatnich latach – powiedział II trener Industrii Krzysztof Lijewski.

- Na taki mecz nie trzeba nikogo motywować. Każdy chce wygrać z Barceloną, na dodatek w hali tego rywala. To bardzo trudne do wykonania, aby wygrać musimy zagrać perfekcyjny mecz – dodał Gębala.

Hiszpańska drużyna to obrońca trofeum i jeden z głównych kandydatów do zwycięstwa w tej edycji Ligi Mistrzów.

- Tego zespołu nie trzeba nikomu przedstawiać. Grają na niebywale wysokim poziomie. Czeka nas na pewno niesamowicie trudne zadanie, bo Barcelona nie zwykła przegrywać we własnej hali – mówił o najbliższym rywalu asystent Tałanta Dujszebajewa.

Hiszpańska drużyna, podobnie jak i zespół z Kielc, w ostatniej kolejce również doznała porażki. Podopieczni trenera Carlosa Ortegi ulegli na wyjeździe ekipie z Aalborga 35:36.

- To pokazuje, że też to są tylko ludzie, grający na bardzo wysokim poziomie, ale ludzie, których też można "ugryźć". W tym będziemy upatrywać swoją szansę, aby ich zaskoczyć – mówił Lijewski.

- Musimy być przede wszystkim przygotowani na ich bardzo szybką grę. Musimy perfekcyjnie zagrać w ataku, aby nie dawać im okazji do szybkich kontr. Konsekwencja w ataku i ciężka, twarda walka w obronie, to klucz do zwycięstwa – dodał rozgrywający Industrii.

Mistrzowie Hiszpanii zagrają z Industrią osłabieni. Bramkarz Gonzalo Pereza de Vargas zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie i czeka go długa przerwa w grze.

- Zawodnik, którego szerzej przedstawiać nie trzeba, ostoja Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. To spore osłabienie dla rywali, ale każda drużyna ma swoje problemy. My przez rok musieliśmy walczyć bez lewego rozegrania. Dopiero teraz po powrocie Szymona Sićki i Hassana Kaddaha możemy trochę odetchnąć. Musimy ostrożnie wprowadzać ich do gry, bo obaj wrócili po ciężkich kontuzjach – powiedział II trener Industrii.

