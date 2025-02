Obiecujące przejazdy Polaków na 1000 m w PŚ w Tomaszowie Mazowieckim

Piątkowa inauguracja PŚ w tomaszowskiej Arenie Lodowej przebiegła po myśli biało-czerwonych. Dziesiąty, pucharowy medal dla naszej reprezentacji w tym sezonie zdobyła Kaja Ziomek-Nogal, która na dystansie 500 metrów pań zajęła trzecie miejsce, ustępując jedynie mistrzyniom olimpijskim, Amerykance Erin Jackson i Holenderce Suzanne Schulting. W pierwszej dziesiątce na 500 m uplasowali się także Andżelika Wójcik oraz Damian Żurek i Marek Kania, a siódma na 1500 m była Natalia Jabrzyk.

Sobotnią rywalizację w doskonałym stylu rozpoczął z kolei Władimir Semirunnij. 22-latek nie przestawał zadziwiać formą w dywizji B. W piątek Semirunnij zajął wysokie, trzecie miejsce na 1500 m, a drugiego dnia nie dał szans rywalom i wygrał na dystansie 5000 m, ustanawiając przy okazji nowy rekord życiowy (6:17.90). Dziewiąty, z najlepszym rezultatem w historii swoich startów w Arenie Lodowej był Szymon Palka (6:28.61). Co ciekawe, czas Semirunnija był drugim najlepszym osiągniętym tego dnia w Tomaszowie. Zwycięzcą rywalizacji w grupie A na 5000 m był Norweg Sander Eitrem (6:16.62), rekordzista toru sprzed dwóch lat.

– Zawsze jestem gotowy na dobre wyniki. Chciałem iść na rekord toru, ale trochę zabrakło. Spokojnie, jeszcze go poprawimy – zapewniał Semirunnij, zachwalający współpracę z Rolandem Cieślakiem, szkoleniowcem średnio- i długodystansowców w reprezentacji, który pod swoją opieką ma również Wójcik, liderkę PŚ na 500 m. – To najlepszy trener, z jakim miałem okazję pracować. Cała drużyna dobrze pracuje i chce pokazać się z jak najlepszej strony – dodał 22-latek, który w przyszłym tygodniu, w finale PŚ w Heerenveen wraz z kolegami z drużyny stanie do walki o przepustkę na marcowe MŚ w Hamar.

W popołudniowej sesji oglądaliśmy sześcioro Polaków na dystansie 1000 m. Najbliżej medalu z tego grona był Damian Żurek, który z czasem 1:09.31 zajął szóste miejsce. Świetnie jak na debiutanta w dywizji A w tej konkurencji spisał się Marek Kania, który był siódmy (1:09.51). Tak jak w piątek na 500 m, trzynasty był Piotr Michalski (1:10.03). Wygrał natomiast Amerykanin Jordan Stolz (1:08.42), bijąc rekord toru.

– Byłem bardzo podekscytowany po wygraniu grupy B w Milwaukee. Podchodziłem pozytywie nastawiony, nabuzowany dobrą energią do startu w Tomaszowie Mazowieckim. Debiuty w dywizji A dobrze mi wychodzą, bo gdy w sezonie olimpijskim debiutowałem w Stavanger, to zdobyłem tam medal – przypomniał Kania, który w przyszłości chce jeszcze mocniej nastawić się na 1000 m.

Pod koniec pierwszej dziesiątki na 1000 m uplasowały się natomiast trzy Polki. Siódma była Karolina Bosiek (1:17.10), dla której to najwyższa indywidualna pozycja w tym sezonie PŚ, a tuż za nią uplasowały się kolejno Andżelika Wójcik (1:17.36) i Natalia Jabrzyk (1:17.52).

– To na pewno bardzo duże paliwo na końcówkę sezonu dla mnie. Publiczność dała mi dodatkową energię, dobrze pokazałam się przed własnymi kibicami, a to pozwala na większą pewność siebie – mówiła Bosiek, która w niedzielę z koleżankami powalczy o medale na 500 m i w sprincie drużynowym.

Wójcik, która w piątek zachowała pozycję liderki PŚ na 500 m, nie ukrywała małego rozczarowana wczorajszym startem. Widzi natomiast dużo plusów z przejazdów na dwa razy dłuższym dystansie.

– Znam swoje możliwości i wiem, że stać mnie na podium. Zbieram wciąż doświadczenie, igrzyska za rok i nie skupiam się na tym, czy muszę kogoś gonić, czy uciekać w PŚ. Dystans 1000 m to konkurencja, która pokazuje mi słabości. Mogę zauważyć, gdzie mogę nadgonić pewne rzeczy – wskazywała Wójcik.

W niedzielę ostatni dzień PŚ w Tomaszowie Mazowieckim. Na tafli Areny Lodowej zobaczymy panczenistów startujących ponownie na 500 m, a także w biegu masowym oraz sprincie drużynowym. To właśnie konkurencje sprinterskie są największą nadzieją polskiej kadry na kolejne medale PŚ w tym sezonie.

Wyniki sobotnich konkurencji:

kobiety

1000 m



1. Miho Takagi (Japonia) 1.14,80

2. Mei Han (Chiny) 1.16,31

3. Rio Yamada (Japonia) 1.16,33

...

7. Karolina Bosiek (Polska) 1.17,10

8. Andżelika Wójcik (Polska) 1.17,36

9. Natalia Jabrzyk (Polska) 1.17,52

grupa B



1. Qi Yin (Chiny) 1.16,60

...

7. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) 1.18,55

15. Iga Wojtasik (Polska) 1.19,45

3000 m



1. Ragne Wiklund (Norwegia) 4.03,70

2. Merel Conijn (Holandia) 4.04,59

3. Francesca Lollobrigida (Włochy) 4.05,32

grupa B



1. Elisa Dul (Holandia) 4.12,24

...

14. Magdalena Czyszczoń (Polska) 4.17,55

26. Zofia Braun (Polska) 4.22,75

mężczyźni

1000 m



1. Jordan Stolz (USA) 1.08,42

2. Kjeld Nuis (Holandia) 1.08,78

3. Ning Zhongyan (Chiny) 1.08,84

...

6. Damian Żurek (Polska) 1.09,31

7. Marek Kania (Polska) 1.09,51

13. Piotr Michalski (Polska) 1.10,03

5000 m



1. Sander Eitrem (Norwegia) 6.16,62

2. Davide Ghiotto (Włochy) 6.18,29

3. Jilek Metodej (Czechy) 6.18,87

grupa B



1. Władimir Semirunnij (Polska) 6.17,90

...

9. Szymon Palka (Polska) 6.28,61

Transmisja niedzielnych zawodów od 14:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

