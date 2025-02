Siatkarski hit nie zawiódł. Pięciosetowa walka i zwycięstwo faworytek

Siatkarki Igor Gorgonzola Novara wygrały z Volley Bergamo 3:2 w meczu 24. kolejki kobiecej Serie A. I choć wydawało się, że spotkanie zakończy się w czterech setach, gospodynie złapały wiatr w żagle i doprowadziły do tie-breaka.

Pierwszy set tego spotkania dostarczył bardzo wielu emocji i zapowiadał pasjonujące widowisko. Żadna z drużyn nie odpuszczała, a o tym, jak bardzo zacięta była ta rywalizacja, świadczy jej wynik. Gospodynie wygrały 28:26. Niestety, o dobrej grze nie można mówić w przypadku drugiej partii. Podrażnione porażką gościnie wyraźnie wzięły się do pracy i kompletnie zdominowały bezradne Bergamo. Ta partia, bardzo słaba w wykonaniu gospodyń, zakończyła się wynikiem 10:25.

Trzeci set miał otwierać to spotkanie na nowo, ale nie takiego początku życzyłyby sobie zawodniczki z Bergamo. Dość szybko ich rywalki wypracowały przewagę, której nie oddały już do końca. Mimo walki i wielu emocji to siatkarki z Novary wyszły na prowadzenie w tym spotkaniu.

Czwarta partia miała być dopełnieniem tego, co działo się przez większość meczu - gościnie szybko "uciekły" na kilka punktów i kontrolowały przebieg seta. Bergamo podgoniło wynik i wyrównało stan punktowy, a to rozpoczęło wojnę nerwów. Gospodynie wyraźnie złapały wiatr w żagle i nieco niespodziewanie doprowadziły do tie-breaka.

A w nim lepiej rozpoczęły siatkarki z Bergamo (4:1), ale Novara szybko podgoniła wynik (4:5). Gospodyniom zaczynało brakować sił, co udało się wykorzystać nie mniej zmęczonym przeciwniczkom. Po walce na przewagi to one zwyciężyły w całym spotkaniu.

Volley Bergamo - Igor Gorgonzola Novara 2:3 (28:26, 10:25, 21:25, 25:22, 15:17)