FEN 58. Karta Walk. Kto wystąpi na gali w Częstochowie?

Już 1 marca w Hali Sportowej w Częstochowie odbędzie się gala FEN 58. Kibice będą świadkami dziesięciu ekscytujących pojedynków, a w walce wieczoru dojdzie do rewanżowego starcia o pas mistrzowski w kategorii półśredniej. Wawrzyniec Bartnik (10-4), aktualny mistrz organizacji Fight Exclusive Night, stanie do swojej pierwszej obrony tytułu przeciwko Jackowi Jędraszczykowi (9-4).

To starcie ma dodatkowy ładunek emocjonalny, ponieważ obaj zawodnicy mieli już okazję mierzyć się w przeszłości – podczas gali FEN 44 lepszy okazał się Jędraszczyk, który wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Tym razem Bartnik, 29-letnia gwiazda federacji, stanie przed szansą na wyrównanie rachunków i udowodnienie, że jego spektakularne zwycięstwo nad Mansurem Abdurzakovem na gali FEN 57 nie było dziełem przypadku. Wówczas Bartnik zdobył pas, nokautując rywala w drugiej rundzie.

Oprócz hitowego pojedynku o tytuł, fani MMA zobaczą także wiele interesujących starć. W królewskiej kategorii wagowej do klatki wraca Jacek Czajczyński, który po niemal dekadzie przerwy zmierzy się z Mateuszem Olechem. Ekscytująco zapowiadają się także starcia Miś vs. Borowski, Szczęsny vs. Herczyk oraz walka niepokonanego Michała Bobrowskiego (8-0) z doświadczonym Michałem Pietrzakiem (11-8-1). Na karcie znalazł się również pojedynek Michała Hira (2-0) z Maciejem Kalicińskim (7-6) oraz rewanżowe starcie Szymona Christa z Sebastianem Szwedą (4-5).

Karta walk FEN 58:

Walka wieczoru:

77.1 kg.: Wawrzyniec Bartnik (10-4) vs Jacek Jędraszczyk (9-4) - walka o pas kategorii półśredniej

Karta główna:

65.8 kg.: Gracjan Miś (4-2) vs Michał Borowski (4-0)

77.1 kg.: Krystian Szczęsny (5-2) vs Oskar Herczyk (9-5)



120.2 kg.: Jacek Czajczyński (7-8-1) vs Mateusz Olech (4-1)



83.9 kg.: Michał Bobrowski (8-0) vs Michał Pietrzak (11-8-1)



70.3 kg.: Maciej Kaliciński (7-6) vs Michał Hir (2-0)



91.2 kg.: Patryk Rasch vs Konrad Delekta – walka w K1 (Extra Fight)

Karta wstępna:

83.9 kg.: Szymon Christ (1-1) vs Sebastian Szweda (4-5)



70.3 kg.: Aleksander Szmaj (5-2) vs Oskar Buga (3-2) – walka na zasadach Semi-pro

Transmisja gali w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go.