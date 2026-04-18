Podlaskie Boxing Show IV. Relacja live i wyniki gali
Już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia, w Białymstoku odbędzie się gala Podlaskie Boxing Show IV. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Bartłomiej Szczęsny oraz Dzemal Bosnjak. Sprawdźcie wyniki gali.
W walce wieczoru białostockiej gali Bartłomiej Szczęsny, mający na koncie siedem zwycięstw w dziewięciu zawodowych startach, skrzyżuje rękawice z Dzemalem Bosnjakiem. Jego rywal stoczył o dziesięć pojedynków więcej, jednak aż jedenaście z nich zakończyło się dla niego porażką.
Podczas tego samego wydarzenia do ringu wejdzie również Vitaliy Stalchenko, a jego przeciwnikiem będzie Lukas Labasko. Ukrainiec w dotychczasowej karierze zanotował tylko jedną przegraną. Do nadchodzącego starcia przystąpi podbudowany niedawnym triumfem w Dubaju, gdzie pokonał Uzbeka Bakhromjona Fozilova.
Na karcie walk pojawią się także tacy zawodnicy jak m.in. Maciej Piotrowski, Oliwier Szot czy Jakub Dobrzyński.
Bartłomiej Szczęsny - Dzemal Bosnjak
Vitaliy Stalchenko - Lukas Labasko
Marcin Latocha - Maciej Piotrowski
Artjom Razhik - Pavel Semjonov
Jumka Jaiani - Tamaz Izoria
Oliwier Szot - Konrad Czajkowski
Jakub Dobrzyński - Nikolas Mrozek
Adam Bagiński - Filip Późniak
Piotr Olszewski - Alex Bieta