W walce wieczoru białostockiej gali Bartłomiej Szczęsny, mający na koncie siedem zwycięstw w dziewięciu zawodowych startach, skrzyżuje rękawice z Dzemalem Bosnjakiem. Jego rywal stoczył o dziesięć pojedynków więcej, jednak aż jedenaście z nich zakończyło się dla niego porażką.

ZOBACZ TAKŻE: Podlaskie Boxing Show IV: Karta walk

Podczas tego samego wydarzenia do ringu wejdzie również Vitaliy Stalchenko, a jego przeciwnikiem będzie Lukas Labasko. Ukrainiec w dotychczasowej karierze zanotował tylko jedną przegraną. Do nadchodzącego starcia przystąpi podbudowany niedawnym triumfem w Dubaju, gdzie pokonał Uzbeka Bakhromjona Fozilova.

Na karcie walk pojawią się także tacy zawodnicy jak m.in. Maciej Piotrowski, Oliwier Szot czy Jakub Dobrzyński.

Podlaskie Boxing Show IV. Relacja live i wyniki gali

Bartłomiej Szczęsny - Dzemal Bosnjak

Vitaliy Stalchenko - Lukas Labasko

Marcin Latocha - Maciej Piotrowski

Artjom Razhik - Pavel Semjonov

Jumka Jaiani - Tamaz Izoria

Oliwier Szot - Konrad Czajkowski

Jakub Dobrzyński - Nikolas Mrozek

Adam Bagiński - Filip Późniak

Piotr Olszewski - Alex Bieta

ŁO, Polsat Sport