Podlaskie Boxing Show IV. Relacja live i wyniki gali

Sporty walki

Już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia, w Białymstoku odbędzie się gala Podlaskie Boxing Show IV. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Bartłomiej Szczęsny oraz Dzemal Bosnjak. Sprawdźcie wyniki gali.

Grafika zapowiadająca galę bokserską Podlaskie Boxing Show IV, prezentująca zestawienia walk wieczoru i pozostałe pojedynki.
fot: Materiały prasowe
Karta walk gali Podlaskie Boxing Show IV

W walce wieczoru białostockiej gali Bartłomiej Szczęsny, mający na koncie siedem zwycięstw w dziewięciu zawodowych startach, skrzyżuje rękawice z Dzemalem Bosnjakiem. Jego rywal stoczył o dziesięć pojedynków więcej, jednak aż jedenaście z nich zakończyło się dla niego porażką.

 

Podczas tego samego wydarzenia do ringu wejdzie również Vitaliy Stalchenko, a jego przeciwnikiem będzie Lukas Labasko. Ukrainiec w dotychczasowej karierze zanotował tylko jedną przegraną. Do nadchodzącego starcia przystąpi podbudowany niedawnym triumfem w Dubaju, gdzie pokonał Uzbeka Bakhromjona Fozilova.

 

Na karcie walk pojawią się także tacy zawodnicy jak m.in. Maciej Piotrowski, Oliwier Szot czy Jakub Dobrzyński.

Bartłomiej Szczęsny - Dzemal Bosnjak
Vitaliy Stalchenko - Lukas Labasko
Marcin Latocha - Maciej Piotrowski
Artjom Razhik - Pavel Semjonov
Jumka Jaiani - Tamaz Izoria
Oliwier Szot - Konrad Czajkowski
Jakub Dobrzyński - Nikolas Mrozek
Adam Bagiński - Filip Późniak
Piotr Olszewski - Alex Bieta

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSPODLASKIE BOXING SHOWPODLASKIE BOXING SHOW IVSPORTY WALKI
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

