Podlaskie Boxing Show IV: Karta walk
W sobotę w Białymstoku kolejna odsłona bokserskich gal Dariusza Snarskiego. Były pięściarz, olimpijczyk z Barcelony w walce wieczoru postawił na polsko-bośniackie starcie. Sprawdźcie kartę walk tego wydarzenia.
Karta walk gali Podlaskie Boxing Show IV z udziałem m.in. Bartłomieja Szczęsnego i Dzemala Bosnjaka
Karta walk gali Podlaskie Boxing Show IV:
Bartłomiej Szczęsny - Dzemal Bosnjak
Vitaliy Stalchenko - Lukas Labasko
Marcin Latocha - Maciej Piotrowski
Artjom Razhik - Pavel Semjonov
Jumka Jaiani - Tamaz Izoria
Oliwier Szot - Konrad Czajkowski
Jakub Dobrzyński - Nikolas Mrozek
Adam Bagiński - Filip Późniak
Piotr Olszewski - Alex Bieta
Gala Podlaskie Boxing Show IV w sobotę od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight.
