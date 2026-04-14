Mocne słowa w kierunku Gamrota! Gwiazdor nie gryzł się w język
Mateusz Gamrot (26-4, 1 NC, 8 KO, 6 SUB) w świetnym stylu wrócił do oktagonu organizacji UFC i podczas gali w Miami poddał Estebana Ribovicsa (15-3, 7 KO, 5 SUB). Nawet dobry występ Polaka nie przekonał Paddy’ego Pimbletta, który postanowił w swoim stylu skomentować starcie „Gamera”.
Gamrot czekał na występ od października 2025 roku. Wtedy wskoczył na zastępstwo do walki wieczoru gali w Rio de Janeiro, jednak dość szybko, bo już w 2. rundzie, przegrał przez poddanie z Charlesem Oliveirą.
W Miami rywalem Polaka był Ribovics, czyli zawodnik spoza pierwszej piętnastki rankingu kategorii lekkiej. Gamrot wykorzystał w tym pojedynku swoją najmocniejszą broń, którą są zapasy. W drugiej rundzie „Gamer” zapiął trójkąt rękami i rywal musiał odklepać. Polak zanotował dziewiątą wygraną w trzynastej walce w UFC.
Pojedynkowi, ale sprzed ekranu, przyglądał się Paddy Pimblett, który nagrał swoje reakcje. Ewidentnie Polak nie zrobił wrażenia na Brytyjczyku. Co więcej, „The Baddy” postanowił wbić szpilkę Gamrotowi.
– To Gamrot? On się tam bije? Z kim walczy? Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj występuje. Po prostu nikt się nim nie interesuje. Szaleństwo — gość jest 8. w rankingu, a walczy w karcie wstępnej — powiedział Pimblett.
Medialne przepychanki pomiędzy Polakiem a Brytyjczykiem trwają już od dłuższego czasu. Być może zła krew oraz bliskość w rankingu kategorii lekkiej sprawią, że w końcu zobaczymy taką walkę.