Przetasowania w rankingach UFC! Błachowicz i Gamrot coraz wyżej

W miniony weekend podczas gali UFC 327 mieliśmy jednego naszego przedstawiciela. Gamrot pokonał przez poddanie Estebana Ribovicsa i dzięki temu awansował na 7. pozycję w rankingu kategorii lekkiej. Tuż przed Polakiem znajduje się Paddy Pimblett, który zaczepił „Gamera” przy okazji jego pojedynku.

Awans o jedną pozycję zanotował również Błachowicz, który wskoczył na 4. miejsce w dywizji półciężkiej. W maju „Cieszyński Książę” zmierzy się z Bogdanem Guskovem i w przypadku wygranej stanie się poważnym kandydatem do walki o pas.

Trzecim Polakiem znajdującym się w rankingu swojej dywizji jest Tybura. Zawodnik z Uniejowa po przegranej z Tyrellem Fortune’em spadł na 12. miejsce w klasyfikacji wagi ciężkiej.

