Przetasowania w rankingach UFC! Błachowicz i Gamrot coraz wyżej

Organizacja UFC zaktualizowała swoje rankingi po ostatniej gali z numerem 327. Zmiany dotyczą trzech naszych reprezentantów: Jana Błachowicza, Mateusza Gamrota oraz Marcina Tybury.

W miniony weekend podczas gali UFC 327 mieliśmy jednego naszego przedstawiciela. Gamrot pokonał przez poddanie Estebana Ribovicsa i dzięki temu awansował na 7. pozycję w rankingu kategorii lekkiej. Tuż przed Polakiem znajduje się Paddy Pimblett, który zaczepił „Gamera” przy okazji jego pojedynku.

 

ZOBACZ TAKŻE: UFC zdecydowało! Błachowicz ogłosił to całemu światu

 

Awans o jedną pozycję zanotował również Błachowicz, który wskoczył na 4. miejsce w dywizji półciężkiej. W maju „Cieszyński Książę” zmierzy się z Bogdanem Guskovem i w przypadku wygranej stanie się poważnym kandydatem do walki o pas.

 

Trzecim Polakiem znajdującym się w rankingu swojej dywizji jest Tybura. Zawodnik z Uniejowa po przegranej z Tyrellem Fortune’em spadł na 12. miejsce w klasyfikacji wagi ciężkiej.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jiri Prochazka - Carlos Ulberg. Skrót walki
Zobacz także

