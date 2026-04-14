KSW 117: Karta walk. Kto walczy?
W sobotę 18 kwietnia na Torwarze odbędzie się gala KSW 117. W walce wieczoru Mamed Khalidov spróbuje odebrać pas mistrzowski kategorii średniej Pawłowi Pawlakowi. Sprawdźcie kartę walk tego wydarzenia.
Khalidov wraca do okrągłej klatki organizacji KSW po prawie półtorarocznej przerwie. Poprzednio legenda polskiego MMA poddała w 2. rundzie Adriana Bartosińskiego. Teraz rewanż za klubowego kolegę spróbuje wziąć Pawlak. "Plastinho" nie przegrał walki od 2018 roku, a od 2023 jest mistrzem KSW.
W co main evencie najdłużej panujący mistrz organizacji, Phil de Fries stanie do trzynastej obrony pasa dywizji ciężkiej. Jego rywalem będzie weteran polskiej sceny MMA Marcin Wójcik.
Karta walk gali KSW 117:
83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Khalidov (38-8-2) – o pas KSW wagi średniej
120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) – o pas KSW wagi ciężkiej
65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)
83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)
61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)
77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)
83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)
61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)
65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)