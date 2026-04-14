KSW 117: Karta walk. Kto walczy?

Khalidov wraca do okrągłej klatki organizacji KSW po prawie półtorarocznej przerwie. Poprzednio legenda polskiego MMA poddała w 2. rundzie Adriana Bartosińskiego. Teraz rewanż za klubowego kolegę spróbuje wziąć Pawlak. "Plastinho" nie przegrał walki od 2018 roku, a od 2023 jest mistrzem KSW.

W co main evencie najdłużej panujący mistrz organizacji, Phil de Fries stanie do trzynastej obrony pasa dywizji ciężkiej. Jego rywalem będzie weteran polskiej sceny MMA Marcin Wójcik.



Karta walk gali KSW 117:

83,9 kg: Paweł Pawlak (25-4-1) vs. Mamed Khalidov (38-8-2) – o pas KSW wagi średniej

120,2 kg: Phil De Fries (28-6) vs. Marcin Wójcik (22-10) – o pas KSW wagi ciężkiej

65,8 kg: Daniel Rutkowski (17-4) vs. Oleksiy Polishchuk (15-6)

83,9 kg: Andi Vrtacić (8-3) vs. Albert Odzimkowski (16-7)

61,2 kg: Marcelo Morelli (7-4) vs. Werleson Martins (19-8)

77,1 kg: Welisson Paiva (12-4-2) vs. Hugo Deux (6-1)

83,9 kg: Jacek Gać (3-1) vs. Luka Vrtacić (0-0)

61,2 kg: Tobiasz Le (6-2) vs. Sebastian Decowski (6-0)

65,8 kg: Nacim Belhouachi (4-4) vs. Jan Masek (3-2)





