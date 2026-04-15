W walce wieczoru zaprezentuje się Bartłomiej Szczęsny, który w swojej zawodowej karierze stoczył dziewięć pojedynków i wygrał aż siedem z nich. Jego rywalem będzie Bośniak, który również odniósł siedem zwycięstw, jednak poniósł aż o dziesięć porażek więcej od Polaka.

Poza tym starciem, do ringu wejdzie między innymi Vitaliy Stalchenko, podbudowany wygranymi w trzech ostatnich walkach, w tym niedawnym zwycięstwem nad Bakhromjonem Fozilovem podczas gali w Dubaju. Jego przeciwnikiem będzie Lukas Labasko. Słowak w swojej dotychczasowej karierze przegrał tylko raz.

Na karcie walk pojawią się także tacy zawodnicy jak Maciej Piotrowski, Oliwier Szot czy Jakub Dobrzyński.

Gdzie obejrzeć Podlaskie Boxing Show IV?

Gala Podlaskie Boxing Show IV odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia. Transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Karta walk gali Podlaskie Boxing Show IV:

Bartłomiej Szczęsny - Dzemal Bosnjak

Vitaliy Stalchenko - Lukas Labasko

Marcin Latocha - Maciej Piotrowski

Artjom Razhik - Pavel Semjonov

Jumka Jaiani - Tamaz Izoria

Oliwier Szot - Konrad Czajkowski

Jakub Dobrzyński - Nikolas Mrozek

Adam Bagiński - Filip Późniak

Piotr Olszewski - Alex Bieta

ŁO, Polsat Sport