Podlaskie Boxing Show IV. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia, w Białymstoku odbędzie się gala Podlaskie Boxing Show IV. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Bartłomiej Szczęsny oraz Dzemal Bosnjak. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
W walce wieczoru zaprezentuje się Bartłomiej Szczęsny, który w swojej zawodowej karierze stoczył dziewięć pojedynków i wygrał aż siedem z nich. Jego rywalem będzie Bośniak, który również odniósł siedem zwycięstw, jednak poniósł aż o dziesięć porażek więcej od Polaka.
Poza tym starciem, do ringu wejdzie między innymi Vitaliy Stalchenko, podbudowany wygranymi w trzech ostatnich walkach, w tym niedawnym zwycięstwem nad Bakhromjonem Fozilovem podczas gali w Dubaju. Jego przeciwnikiem będzie Lukas Labasko. Słowak w swojej dotychczasowej karierze przegrał tylko raz.
Na karcie walk pojawią się także tacy zawodnicy jak Maciej Piotrowski, Oliwier Szot czy Jakub Dobrzyński.
Gdzie obejrzeć Podlaskie Boxing Show IV?
Gala Podlaskie Boxing Show IV odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia. Transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.
Karta walk gali Podlaskie Boxing Show IV:
Bartłomiej Szczęsny - Dzemal Bosnjak
Vitaliy Stalchenko - Lukas Labasko
Marcin Latocha - Maciej Piotrowski
Artjom Razhik - Pavel Semjonov
Jumka Jaiani - Tamaz Izoria
Oliwier Szot - Konrad Czajkowski
Jakub Dobrzyński - Nikolas Mrozek
Adam Bagiński - Filip Późniak
Piotr Olszewski - Alex Bieta