Poważna kontuzja mistrza świata. Opuści pierwszy wyścig sezonu!

Martin, który zaledwie kilka miesięcy temu wywalczył swój pierwszy tytuł mistrza świata MotoGP, nie zaliczy początku sezonu 2025 do udanych. Hiszpan opuści wyścig o GP Tajlandii na torze Buriram z powodu złamania lewej ręki, doznanego podczas poniedziałkowego treningu. Według doniesień portalu "Autosport" zawodnik zespołu Aprilia będzie musiał przejść operację.

Hiszpan był już w trakcie rekonwalescencji po kontuzji, której doznał w trakcie groźnego wypadku w pierwszym dniu testów na torze Sepang. Upadając złamał wówczas prawą rękę i lewą stopę. Po 24-godzinnej obserwacji w szpitalu został wypuszczony, a 7 lutego przeszedł operację i zaczął walkę z czasem, by zdążyć na pierwszą rundę sezonu.

We wtorek Martin miał udać się do Tajlandii i przejść badania lekarskie, które zadecydowałyby o dopuszczeniu go do startu. W obecnej sytuacji zawodnik będzie jednak musiał zostać w kraju i przejść kolejną operację. Czas jego rekonwalescencji nie jest jeszcze znany. Druga runda sezonu 2025 zaplanowana jest na 14-16 marca w Argentynie.