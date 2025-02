Sławomir Szmal zabrał głos! Chodzi o zwolnienie selekcjonera

Tegoroczne mistrzostwa świata szczypiornistów nie były udane dla reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, przegrywając z Niemcami i Szwajcarami oraz podzielili się punktami w starciu z Czechami. "Na pocieszenie" sięgnęli po Puchar Prezydenta IHF, pokonując w finale po karnych Stany Zjednoczone.

We wtorek 25 lutego ZPRP opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej ważny komunikat. Jak się okazuje, polski związek zakończył współpracę z Lijewskim. Na ten temat w rozmowie z Polsatem Sport wypowiedział się prezes ZPRP - Sławomir Szmal.

- Dla mnie personalnie to była bardzo trudna decyzja. Decydowały wyniki reprezentacji Polski - to był główny argument, przez który rozwiązałem umowę z trenerem Marcinem Lijewskim. Widziałem, ile pracy włożył w ten zespół, za co chcę mu bardzo podziękować. Niestety nie przyniosło to efektu na mistrzostwach świata. Jesteśmy osobami, które są oceniane po wynikach swojej pracy - powiedział prezes w rozmowie z Pawłem Sikorą.

Były reprezentant Polski został również zapytany, czy o zwolnieniu zadecydowały także aspekty pozasportowe. Warto przypomnieć, że przy okazji tegorocznych mistrzostw świata dużo mówiło się o atmosferze wokół kadry. Przedwcześnie zgrupowanie w trakcie turnieju opuścił Kamil Syprzak. Lijewski zaznaczał z kolei, że obrotowy jest "wyjątkowym zawodnikiem", a "pewne kwestie trzeba wyjaśnić".

- Głównie zadecydowały wyniki. Sprawy, które działy się obok, powinny zostać rozwiązane w zespole i sztabie. Żeby grać, musi być dobra atmosfera. Do tego musi być lider w zespole i trener, który to wszystko łączy - stwierdził Szmal.

Kto zatem zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?

- Moją decyzją jest to, żeby w najbliższych meczach kadrę poprowadził drugi trener - Michał Skórski. To osoba, która cały czas była z tym zespołem i zna chłopaków. Wydaje mi się, że to najbardziej odpowiedzialna decyzja. Nie będzie nic nowego wprowadzane - żadnej nowej taktyki. Będzie to kontynuacja tego, co było robione. Zapewne zaraz padnie pytanie, kto będzie następcą. Tutaj musimy jeszcze chwilę poczekać. Kandydatów jest sporo, a to jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Mamy dwóch-trzech kandydatów, na których się skupiamy. Chciałbym to zrobić jak najszybciej. Oczywiście w tym przypadku obie strony muszą podjąć decyzję. Chciałbym zamknąć to w ciągu trzech tygodni - podsumował prezes ZPRP.