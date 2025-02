Zapewnił dwa awanse, a teraz odchodzi! Ważny komunikat polskiego klubu

Pietrzykowski objął posadę trenera Stali 21 marca 2023 roku. Pod jego wodzą zespół rok po roku awansował do drugiej, a następnie do pierwszej ligi. Decyzja zmiany trenera podyktowana była słabymi wynikami zespołu, który na zapleczu ekstraklasy zajmuje 17. miejsce z pięcioma punktami straty do strefy gwarantującej utrzymanie.

Nowy trener zespołu ze Stalowej Woli, 31-letni Jarosz był asystentem Pietrzykowskiego, od momentu, kiedy ten pojawił się w Stali. Wcześniej pracował w Resovii Rzeszów prowadząc zespół do lat 19.

