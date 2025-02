Ogłoszono powołania! Tak Polacy zagrają w eliminacjach do mistrzostw Europy

Ostatnio w reprezentacji Polski mężczyzn w piłce ręcznej doszło do sporej zmiany. Ze stanowiskiem selekcjonera pożegnał się Marcin Lijewski. Jeszcze nie wiadomo, kto na stałe zastąpi szkoleniowca. Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował natomiast, że w zbliżających się meczach eliminacji mistrzostw Europy kadrę będzie prowadził Michał Skórski.

W czwartek 27 lutego ogłoszono listę zawodników, którzy wezmą udział w zbliżających się starciach. Warto przypomnieć, że Biało-Czerwoni już w marcu rozegrają dwa mecze eliminacji mistrzostw Europy - oba z Portugalią. Pierwszy mecz odbędzie się 13 marca w Gdańsku, natomiast rewanż zaplanowano na 16 marca w Odivelas.

Zobaczcie, jak wygląda kadra na zgrupowanie, które rozpocznie się 9 marca.

Powołani zawodnicy:

Będzikowski Jakub – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Bis Bartłomiej – HSC 2000 Coburg (GER)

Czapliński Mikołaj – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Gębala Maciej – HC Erlangen (GER)

Jastrzębski Marcel – SPR Wisła Płock S.A.

Jędraszczyk Piotr – KPR GO S.A.

Ligarzewski Kacper – Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Marciniak Marek – KS Azoty-Puławy S.A.

Michałowicz Filip – MKS Kalisz Sp. z.o.o.

Olejniczak Michał – KS Iskra Kielce S.A.

Paterek Paweł – KS SPR „Chrobry” S.A.

Pietrasik Ariel – Kadetten Schaffhausen (SUI)

Przytuła Damian – Tatabánya Kézilabda (HUN)

Rogulski Łukasz – KS Iskra Kielce S.A.

Sroczyk Marcel – SPR Wisła Płock S.A.

Widomski Andrzej – KPR GO S.A.

Wojdan Mateusz – KPR GO S.A.

Zembrzycki Mateusz – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Zawodnicy rezerwowi:

Adamski Kamil – KPR Ostrovia Sp. z.o.o.

Ałaj Jakub – KPR GO S.A.

Beckman Melwin – Maritimo de Madeira Andebol/SAD (POR)

Czuwara Jan – MKS Zagłębie Lubin S.A.

Dawydzik Dawid – SPR Wisła Płock S.A.

Jankowski Wiktor – MMTS Kwidzyn S.A.

Kaczor Sebastian – USAM Nimes Gard (FRA)

Morawski Adam – MT Melsungen (GER)

Papina Maciej – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Szyszko Jakub – Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Kadra szkoleniowa:

Skórski Michał – trener główny

Wichary Marcin – trener współpracujący

Wicha Łukasz – trener przygotowania motorycznego

Jurasz Wojciech – lekarz

Buczak Jerzy – fizjoterapeuta

Kiedrowski Bartosz – fizjoterapeuta

Adamska Paulina – analityk video

Sulej Jacek – kierownik drużyny

AA, Polsat Sport