Gigantyczne osłabienie Industrii Kielce. Liczby nie kłamią

Industria Kielce wygrała ligę 12 razy z rzędu. Rok temu Wisła Płock przełamała jednak hegemonię kielczan, a teraz chce obronić tytuł. I choć niedzielny mecz tych drużyn nie przesądzi o mistrzostwie, to zwycięzca może zyskać psychologiczną przewagę przed play-off. W końcu stawką jest fotel lidera.

Odejście bramkarza zaszkodziło Industrii

- Industria zdominowała ligę na lata, ale teraz Wisła ma apetyt na to samo. Ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn pokazują, kto jest mocniejszy. Wisła już zapewniła sobie awans do play-off Ligi Mistrzów, a w przypadku Industrii wszystko będzie zależało od wyniku ostatniego spotkania grupowego w Zagrzebiu. W każdym razie widać, że teraz Wisła jest krok przed Industrią – mówi nam Artur Siódmiak, wicemistrz świata w piłce ręcznej.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Industria Kielce - Orlen Wisła Płock?

Według naszego eksperta przewrót sił w polskim szczypiorniaku dokonał się z powodu jednej kadrowej straty Industrii. – Chodzi o odejście bramkarza Andreasa Wolffa. To jednak newralgiczna pozycja, a ten zawodnik był gwiazdą. Jego brak to duże osłabienie. Zwłaszcza że ci bramkarze, którzy przyszli po nim nie prezentują tak wielkiej formy – utrzymuje Siódmiak.

Nadzieję w serca kibiców z Kielc wlał ostatni mecz

Industria dotąd straciła w lidze 518 bramek. O 89 więcej niż Orlen Wisła. To spora różnica. To też pokazuje, że nasz ekspert trafnie zdiagnozował przyczynę kłopotów Industrii. Nadzieję w serca kibiców kielczan wlał jednak ostatni mecz Ligi Mistrzów z HBC Nantes. Zwłaszcza pierwsze trzydzieści minut, gdzie w bramce świetnie spisywał się Bekir Cordalija. Obronił 8 z 20 rzutów. Do tego doszła aktywna gra Industrii w obronie. To się dobrze oglądało.

Pozostaje pytanie, czy kielczanie będą umieć powtórzyć to w niedzielę. No i czy będą w stanie zagrać tak cały mecz, a nie tylko połowę, bo to może na Wisłę nie wystarczyć. Płocczanie są w znakomitej dyspozycji. W środę zdobyli Bukareszt. Wyjazdowa wygrana z Dinamem (27:26) w meczu EHF Champions League została osiągnięta w solidnym stylu.

Emocji z pewnością nie zabraknie

- Industrii od pewnego czasu gra się trudno z Wisłą. W pierwszej rundzie zwyciężyli płocczanie. I patrząc na obecną formę obu drużyn, muszę przyznać, że dla mnie faworytem będzie Wisła. I to pomimo tego, że mecz zostanie rozegrany w Kielcach. Poza wszystkim będzie dużo emocji, walki – wyrokuje Siódmiak.

Jeśli sprawdzi się prognoza wicemistrza świata, to Wisła zyska psychologiczną przewagę przed play-off. – Wisła już ma przewagę z racji tego, że nie przegrała dotąd żadnego meczu. Muszę jednak przyznać, że gdyby teraz Wisła wygrała po raz drugi, to będzie to miało psychologiczne znaczenie. Poza wszystkim to jest takie spotkanie, co ma duże prestiżowe znaczenie, więc tu nikogo nie trzeba specjalnie mobilizować – zauważa nasz ekspert.

Wisła zagra bez Michała Daszka i Kiryła Samoiły. Pierwszy leczy uraz barku, drugi ścięgna Achillesa. Nie wiadomo też, co z trójką: Zoltan Szita, Mitji Janca, Gisli Hallgrimsson. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów nie zagrali. Industria też ma swoje problemy. Kontuzjowani są Arkadiusz Mortyo, Klemen Ferlin. W środę, w meczu Ligi Mistrzów kontuzji doznał Igor Karcic. Jednak bez względu na wszystko emocji i gwiazd na parkiecie nie zabraknie.