Orlen Superliga: Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Transmisja TV i stream online

Rywalizacja Industrii Kielce z Orlen Wisłą Płock to wielkie święto dla kibiców piłki ręcznej w Polsce. W zeszłym sezonie "Nafciarze" zakończyli trwającą 12 lat hegemonię ekipy z województwa świętokrzyskiego, sięgając po tytuł mistrzów kraju.

W obecnej kampanii po 20 seriach gier wyżej w tabeli plasują się podopieczni Xaviego Sabate. Płocczanie zajmują pierwsze miejsce z dorobkiem 60 punktów, natomiast drudzy kielczanie tracą zaledwie trzy "oczka". Sezon nie kończy się jednak na fazie ligowej, bowiem finałowe rozstrzygnięcia nadejdą w play-offach, do których awans wywalczy osiem najlepszych ekip.

W ostatnim czasie w świetnej formie znajduje się drużyna gości. Wisła fantastycznie prezentuje się w Lidze Mistrzów. W tych elitarnych rozgrywkach zespół z Płocka notuje serię trzech zwycięstw. Pokonywał europejskich gigantów: PSG, Fuechse Berlin, a ostatnio Dinamo Bukareszt.

- W mojej opinii jak najbardziej to produkt eksportowy polskiej piłki ręcznej, patrząc na to, że są to drużyny, które grają w Lidze Mistrzów. Są to dwa zespoły godnie reprezentujące nasz kraj, z najlepszymi zawodnikami na świecie, wśród najlepszych klubów - stwierdził na temat rywalizacji Kielc z Płockiem Sławomir Szmal.

Poprzednie bezpośrednie starcie Kielc z Płockiem zakończyło się wiktorią tych drugich. Mistrzowie Polski w październiku ubiegłego roku przed własną publicznością zwyciężyli 29:25 w ramach 8. kolejki Orlen Superligi.

Transmisja spotkania Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek w niedzielę 2 marca o godzinie 12:10. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 11:50.