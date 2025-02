Zacięta walka w Słupsku! Arriva Polski Cukier Toruń wygrywa w Orlen Basket Lidze

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniu Divine’a Mylesa mieli pięć punktów przewagi. Dość szybko do wyrównania doprowadził jednak Alex Stein. Arriva Polski Cukier odpowiedział na to szybką serią 0:14, co było możliwe dzięki dobrej grze Barreta Bensona i Wojciecha Tomaszewskiego. Dopiero po kilku chwilach przerwał to Stein. Po 10 minutach było jednak 16:26. W drugiej kwarcie Michał Nowakowski i Szymon Tomczak starali się nawiązać rywalizację. Ciągle opowiadali na to chociażby Michael Ertel z Viktorem Gaddeforsem, a przyjezdni utrzymywali się na prowadzeniu. Ekipa ze Słupska kontynuowała pościg. Ostatecznie dzięki akcji wykończonej przez Tomczaka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:43.

Dość szybko po przerwie zespół trenera Robertsa Stelmahersa zbliżył się nawet na dwa punkty po kolejnym trafieniu Alexa Steina. W końcu po rzutach wolnych Lorena Jacksona wychodził nawet na prowadzenie! Sytuację przyjezdnych po chwili zaczęli poprawiać jednak Dominik Wilczek oraz Abdul-Malik Abu. Po zagraniu Divine’a Mylesa ponownie byli lepsi o dziewięć punktów, ale wynik po 30 minutach na 55:61 ustalił Stein. W kolejnej kwarcie Energa Icon Sea Czarni znowu byli bardzo blisko - po trójce Michała Nowakowskiego przegrywali tylko punktem. Ważnymi rzutami odpowiedzieli na to jednak Ertel i Kamiński. Mimo tego do samego końca spotkanie było wyrównane. W samej końcówce kluczowe akcje należały do Tomaszewskiego i Gaddeforsa, a Arriva Polski Cukier zwyciężył 89:83.

Najlepszym zawodnikiem gości był Abdul-Malik Abu z 19 punktami i 5 zbiórkami. Alex Stein zdobył dla gospodarzy 30 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty.

Energa Icon Sea Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 83:89 (16:26, 21:17, 18:18, 28:28).

Punkty:

Energa Icon Sea Czarni Słupsk: Alex Stein 30, Loren Jackson 25, Szymon Tomczak 11, Michał Nowakowski 8, Fahrudin Manjgafic 7, Mateusz Dziemba 2, Quincy Ford 0, Nikola Kocovic 0.

Arriva Polski Cukier Toruń: Abdul-Malik Abu 19, Viktor Gaddefors 13, Barret Benson 12, Michael Ertel 12, Wojciech Tomaszewski 11, Dominik Wilczek 10, Divine Myles 8, Grzegorz Kamiński 4, Bartosz Diduszko 0, Ignacy Grochowski 0.

Skrót meczu:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

plk.pl