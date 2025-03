Industria Kielce - Orlen Wisła Płock to niedzielny hit Orlen Superligi piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

„Bardzo dobrze wiemy, jak to jest rywalizować w Kielcach w Hali Legionów. Czeka nas niezwykle trudny mecz. Musimy się w pełni poświęcić wyłącznie sportowi i grać w piłkę ręczną, czyli robić to, co potrafimy najlepiej” – powiedział trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Industria - Orlen Wisła?

Po 13 latach całkowitej dominacji w piłce ręcznej kieleckiej drużyny, rok 2024 zmienił lidera. Orlen Wisła wygrała pięć z sześciu meczów z tym rywalem, dodatkowo zdobywając mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar oraz wygrywając pierwsze spotkanie fazy zasadniczej nowego sezonu 2024/25.

Rok 2025 znakomicie rozpoczął się dla płockiej drużyny, która wygrała wszystkie spotkania w krajowych rozgrywkach, także trzy mecze w Lidze Mistrzów, pokonując PSG, Fuechse Berlin i Dinamo Bukareszt. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej „nafciarze” zapewnili sobie już awans do 1/8 finału.

W nieco innej sytuacji jest Industria Kielce, która musi jeszcze walczyć o awans do fazy pucharowej, ma też na swoim koncie porażkę 25:29 z płockim rywalem w krajowych rozgrywkach.

Mecz 21. kolejki Industria – Orlen Wisła odbędzie się w niedzielę w Hali Legionów w Kielcach. Początek o godz. 12.30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport