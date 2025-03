Podopieczni Adriana Siemieńca przystępują do kolejnej rundy fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Po wygranym dwumeczu z serbskim TSC Backa Topola, "Jaga" zmierzy się teraz z belgijskim Cercle Brugge.

W europejskich rozgrywkach drużyna z Białegostoku była bliska awansu do pierwszej "ósemki". Ostatecznie jednak, gorszy bilans bramkowy sprawił, że musieli rywalizować z TSC w 1/16 finału. W PKO BP Ekstraklasie Jagiellonia również radzi sobie dobrze i zajmuje miejsce premiowane grą w eliminacjach europejskich pucharów. Ponadto, drużyna nie traci nadziei w walce o mistrzostwo, pozostając w grze o najwyższe cele.

Rywale "Jagi" w europejskich pucharach to zespół dobrze znany polskim kibicom. W sierpniu Cercle zmierzyło się w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA z Wisłą Kraków. Po emocjonującym dwumeczu, w którym wygrali pierwszy mecz 6:1, a w rewanżu przegrali 1:4, Belgowie ostatecznie awansowali do fazy ligowej tych rozgrywek. Tam radzili sobie dobrze, zajmując ósme miejsce w tabeli, co zapewniło im bezpośredni awans do 1/8 finału.

Mimo sukcesów w europejskich pucharach, ekipa "Groen en Zwart" zmaga się z trudnościami w lidze. Zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli, co stawia ich w niebezpiecznej sytuacji. W belgijskiej Jupiler Pro League gwarancją utrzymania jest miejsce w pierwszej "dwunastce" po 30. kolejkach, a na swoich plecach podopieczni Ferdinanda Feldhofera czują oddech KVC Westerlo, którzy tracą do nich tylko jeden punkt. Co ciekawe, zespół z Brugii nie wygrał od sześciu spotkań ligowych, remisując aż pięć razy i przegrywając raz. Przed nimi dwa kluczowe mecze, w których nie mogą pozwolić sobie na straty punktów, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge? O której godzinie?

Transmisja spotkania Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge w czwartek 6 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go. Początek o 20:50. Studio przed meczami polskich klubów w Lidze Konferencji od 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.