Legia Warszawa już w najbliższy czwartek rozpocznie rywalizację w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. W 1/8 finału zagra z norweskim Molde FK. Transmisja meczu Molde FK - Legia Warszawa na żywo w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i w Polsat Box Go.

Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio zakończyła fazę ligową Ligi Konferencji UEFA na siódmym miejscu, co dało im bezpośredni awans do 1/8 finału. W tej rundzie "Wojskowi" zmierzą się z norweskim Molde FK. Pierwsze spotkanie odbędzie się na stadionie rywala, a rewanż tydzień później na Łazienkowskiej.

Sezon "Legionistów" był do tej pory pełen skrajnych emocji. W europejskich pucharach zespół prezentował się dobrze, zwłaszcza w fazie ligowej Ligi Konferencji, gdzie wygrali pierwsze cztery mecze i mimo porażek z Lugano i Djurgardens, uzyskali miejsce w pierwszej "ósemce". W PKO BP Ekstraklasie sytuacja jest mniej optymistyczna; Legia zajmuje czwarte miejsce, tracąc aż osiem punktów do lidera.

Sezon ligowy w Norwegii zakończył się na początku grudnia, a piłkarze Molde mają jeszcze przed sobą trochę przerwy przed rozpoczęciem nowej kampanii, która ruszy pod koniec marca. Zespół zakończył sezon 2024 na piątym miejscu, co oznacza, że nie udało im się zdobyć miejsca premiowanego awansem do europejskich pucharów. Pięciokrotni mistrzowie kraju nie poradzili sobie w rywalizacji o miejsce w kwalifikacjach do Ligi Europy z Rosenborgiem BK, przegrywając walkę o tę pozycję w ostatniej kolejce.

Pomimo tego, podopieczni trenera Per-Mathiasa Hogma zdołali przejść przez baraże Ligi Konferencji UEFA, eliminując irlandzki Shamrock Rovers. Po porażce 0:1 w pierwszym meczu, Norwegowie triumfowali w rewanżu 1:0, a po bezbramkowej dogrywce losy dwumeczu rozstrzygnęły się w rzutach karnych, które Molde wygrało 5:4. W fazie grupowej Ligi Konferencji drużyna "Bla-hvit" przeżyła zarówno wzloty, jak i upadki, a jednym z gorszych wyników była zdecydowana porażka z Jagiellonią Białystok (0:3). Mimo tego, zespół zdołał awansować do 1/8 finału, gdzie ich rywalem będzie Legia.

Dla stołecznej drużyny, która posiada bogate doświadczenie w europejskich pucharach, nadchodzący dwumecz będzie okazją do zrewanżowania się za ubiegłoroczną porażkę w 1/16 finału Ligi Konferencji, kiedy to Norwegowie wyeliminowali "Wojskowych". Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie rywala, a rewanż zaplanowany jest na Łazienkowskiej. Przypomnijmy, że w składzie Molde znajduje się polski bramkarz Albert Posiadała.

Gdzie obejrzeć mecz Molde FK - Legia Warszawa? O której godzinie?

Transmisja spotkania Molde FK - Legia Warszawa w czwartek 6 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go. Początek o 18:35. Studio przed meczami polskich klubów w Lidze Konferencji od 17:00 w Polsacie Sport Premium 1.