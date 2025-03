Polska w trzecim koszyku przed EuroBasketem! Losowanie grup tuż-tuż

Losowanie z udziałem 24 drużyn (20 wywalczyło awans w kwalifikacjach, cztery to gospodarze) przeprowadzone zostanie w stolicy Łotwy 27 marca o godz. 14.

W trzecim koszyku, tak jak Polska, rozstawione zostały reprezentacje Czech, Włoch i Czarnogóry. Podstawą klasyfikacji drużyn jest światowy ranking FIBA - Biało-Czerwoni zajmują w nim 17. lokatę, natomiast w Europie plasują się na 11. pozycji.

Polacy byli losowani także z tego samego poziomu w 2022 roku, gdy Eurobasket odbywał się w Czechach, Włoszech, Gruzji i Niemczech. Biało-Czerwoni spisali się rewelacyjnie, pokonując w ćwierćfinale Słowenię, obrońcę trofeum 90:87.

ZOBACZ TAKŻE: Nieprawdopodobny debiut! Skradł show w swoim pierwszym meczu

Ostatecznie podopieczni trenera Igora Milicica zajęli czwartą lokatę, meldując się w półfinale po raz pierwszy do 1971 r.

W najwyższym koszyku są: Serbia, wicemistrz świata i brązowy medalista igrzysk olimpijskich (numer 2 rankingu FIBA), Niemcy, mistrz globu (3), Francja, wicemistrz olimpijski i Europy (4) oraz broniąca tytułu Hiszpania (5).

Polacy zakończyli w lutym kwalifikacje do ME 2025 z bilansem 1-5, na ostatnim miejscu w grupie H. Z pierwszego awans wywalczyła Litwa (5-1), a z drugiej pozycji Estonia (4-2). Litwini trafili do drugiego koszyka przed losowaniem, a Estończycy do piątego.

Finałowy turniej 42. mistrzostw Europy odbędzie się na przełomie sierpnia i września: na Cyprze (Limassol), w Finlandii (Tampere), Polsce (Katowice) i na Łotwie. W stolicy tego ostatniego kraju Rydze oprócz fazy grupowej mają zostać rozegrane także mecze rundy pucharowej i o miejsca 1-8.

W 2022 r. Polacy w grupie rywalizowali w Pradze, m.in. z gospodarzami Czechami, którzy zaprosili Polskę jako federację stowarzyszoną. Teraz kandydatem gospodarzy do gry w Katowicach jako federacja stowarzyszona jest Islandia.

Podział na koszyki:

koszyk 1: Serbia, Niemcy, Francja, Hiszpania

koszyk 2: Łotwa, Litwa, Słowenia, Grecja

koszyk 3: Polska, Włochy, Czarnogóra, Czechy

koszyk 4: Finlandia, Gruzja, Turcja, Izrael

koszyk 5: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Wielka Brytania

koszyk 6: Szwecja, Islandia, Portugalia, Cypr

PAP