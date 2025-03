KSW 104: Karta walk

Kuberski był przed laty mistrzem Fight Exclusive Night, a w KSW jeszcze nie zaznał goryczy porażki. Zawodnik Ankos MMA w drodze do walki mistrzowskiej pokonał Bartosza Leśkę, Michała Materlę i Damiana Janikowskiego. Wszystkich rywali kończył przed czasem. Poznanianin zmierzy się z Romanowskim, który przegrał dwa poprzednie pojedynki. Regularnym mistrzem tej dywizji jest, leczący kontuzję Paweł Pawlak.

Chwilę wcześniej w klatce zaprezentują się Tymoteusz Łopaczyk i Oskar Szczepaniak. Podczas gali w Gorzowie Wielkopolskim kibice zobaczą również m.in. Macieja Różańskiego i Romana Szymańskiego. Trzecią walkę w MMA stoczy były zawodowy mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki.

Karta walk:

83.9 kg: Piotr Kuberski (15-1) vs. Tomasz Romanowski (18-10) – o tymczasowy pas mistrzowski

77.1 kg: Tymoteusz Łopaczyk (12-3) vs. Oskar Szczepaniak (7-1)

52.2 kg: Ewelina Woźniak (8-3) vs. Sofiia Bagishvili (11-7)

93 kg: Maciej Różański (15-5) vs. Bartosz Leśko (14-5-2)

70.3 kg: Roman Szymański (17-9) vs. Maciej Kazieczko (9-4)

93 kg: Krzysztof Głowacki (1-1) vs. Jordan Nandor (1-0)

93 kg: Sergiusz Zając (7-1) vs. Michał Dreczkowski (5-0)

70.3 kg: Bartłomiej Kopera (13-8) vs. Szymon Karolczyk (6-3)

83.9 kg: Damian Mieczkowski (3-1) vs. Bartosz Kurek (3-0)

120.2 kg: Marek Samociuk (6-4) vs. Filip Stawowy (10-5)

IM, Polsat Sport