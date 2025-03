Borussia Dortmund - LOSC Lille to mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo z meczu Borussia Dortmund - LOSC Lille na Polsatsport.pl.

Niemiecki klub ma za sobą udany występ w 1/16 finału Ligi Mistrzów UEFA. Borussia pewnie pokonała Sporting CP, wygrywając dwumecz 3:0 i zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. W rozgrywkach ligowych spisuje się jednak znacznie poniżej oczekiwań. Po 24 kolejkach zajmuje dopiero dziesiątą pozycję w tabeli, co mocno komplikuje jej szanse na grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie – chyba że uda się jej sięgnąć po triumf w Champions League.

Ich rywale to drużyna, która zaskoczyła wszystkich swoją świetną postawą w fazie ligowej LM. Francuski zespół bez większych problemów wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału, pokonując po drodze tak renomowane ekipy jak Real Madryt, Atletico Madryt czy Feyenoord Rotterdam. W Ligue 1 zajmują obecnie piątą lokatę, jednak do tego starcia przystępują po bolesnej porażce z Paris Saint-Germain 1:4.

Ciekawostką tego spotkania będzie bezpośredni pojedynek dwóch czołowych strzelców tej edycji rozgrywek. W barwach Borussii występuje fenomenalny Serhou Guirassy, który ma na koncie już 10 bramek, natomiast po stronie Lille kluczową postacią w ofensywie jest Kanadyjczyk Jonathan David, który zdobył do tej pory sześć goli.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Borussia Dortmund - LOSC Lille na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

ŁO, Polsat Sport