Sensacyjne doniesienia! Wielka gwiazda zagra w Polsce?

EuroBasket 2025 zapowiada się niezwykle emocjonująco dla polskich fanów koszykówki. Jak informuje "Przegląd Sportowy" w katowickim Spodku, obok reprezentacji Polski, wystąpi drużyna Słowenii, której liderem jest Luka Doncic. To efekt decyzji organizatorów turnieju, którzy jako gospodarze mieli możliwość wyboru jednego z rywali do swojej grupy.

Uznawany za jednego z najlepszych zawodników NBA rozgrywający niedawno dołączył do Los Angeles Lakers po głośnym transferze z Dallas Mavericks. Ta sensacyjna wymiana wywołała ogromne poruszenie w koszykarskim świecie, a jej efekty widać już na parkiecie. Od momentu przejścia do "Jeziorowców" Słoweniec szybko zaadaptował się w nowym zespole, poprowadził drużynę do serii zwycięstw i imponuje statystykami. Eksperci są zgodni – Doncic może stać się kluczową postacią w walce Lakers o mistrzostwo NBA.

Dla polskiej reprezentacji mecz ze Słowenią mógłby być ogromnym wyzwaniem, ale i szansą na sprawienie niespodzianki. "Biało-Czerwoni", mimo nieudanych eliminacji, jako gospodarz turnieju mają zagwarantowany udział i na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Przypomnijmy, że Polacy już raz pokonali Słoweńców na wielkiej imprezie – w ćwierćfinale EuroBasketu 2022 wygrali sensacyjnie 90:87, eliminując mistrzów Europy z 2017 roku. Teraz nadarza się okazja do kolejnego starcia z Donciciem i spółką, tym razem na poziomie fazy grupowej i przed własną publicznością.

Sam transfer 26-latka do Los Angeles Lakers to jedno z największych wydarzeń w NBA ostatnich lat. Przez lata był twarzą Dallas Mavericks, jednak jego przenosiny do Kalifornii całkowicie zmieniły układ sił w lidze. Jego debiut w barwach Lakers wywołał ogromne emocje, a eksperci przewidują, że z Donciciem w składzie "Jeziorowcy" znów będą faworytami do mistrzostwa. Już w pierwszych meczach w nowych barwach Słoweniec zachwycał skutecznością, świetną kreacją gry i fenomenalnymi statystykami, potwierdzając swój status jednego z najlepszych koszykarzy świata.

Podział na koszyki podczas losowania Eurobasketu 2025:

koszyk 1: Serbia, Niemcy, Francja, Hiszpania

koszyk 2: Łotwa, Litwa, Słowenia, Grecja

koszyk 3: Polska, Włochy, Czarnogóra, Czechy

koszyk 4: Finlandia, Gruzja, Turcja, Izrael

koszyk 5: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Wielka Brytania

koszyk 6: Szwecja, Islandia, Portugalia, Cypr