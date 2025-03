Rewelacyjny mecz Stefana Djordjevicia! Ważne zwycięstwo AMW Arki Gdynia

Stefan Djordjević był nie do zatrzymania, a jego AMW Arka Gdynia wygrała z PGE Startem Lublin 102:92 w pierwszym meczu 20. kolejki ORLEN Basket Ligi.

Mecz od początku był bardzo wyrównany, obie ekipy grały w rytmie "kosz za kosz". Dopiero po późniejszej trójce Nemanji Nenadicia gospodarze uciekali na sześć punktów. To nie był koniec - dzięki trafieniom Jordana Watsona i Łukasza Kolendy byli już lepsi nawet o 13 punktów! Sytuację starali się poprawiać Bartłomiej Pelczar i Courtney Ramey, ale po 10 minutach było 33:20.

ZOBACZ TAKŻE: Co za rekord LeBrona Jamesa! Tego nie dokonał jeszcze nikt

W drugiej kwarcie Tevin Brown i Tyran De Lattibeaudiere starali się nawiązać rywalizację. Kolejne zagrania Stefana Djordjevicia oraz Jakuba Garbacza oznaczały jednak nawet 16 punktów różnicy. AMW Arka cały czas utrzymywała wysokie tempo w ataku, co pozwoliło na pełną kontrolę w tym fragmencie. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:38.

W trzecią kwartę zdecydowanie lepiej weszła ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego, która po trójkach Tyrana De Lattibeaudiere'a i Tevina Brona zbliżyła się na osiem punktów. To nie był koniec - dzięki kolejnemu trafieniu Courtneya Rameya różnica wynosiła tylko trzy punkty! Gdynianie zaczęli odpowiadać na to zagraniami Stefana Djordjevicia i Łukasza Kolendy. Po chwili jednak Manu Lecomte doprowadził do remisu! Po 30 minutach było 71:71.

De Lattibeaudiere na początku kolejnej części meczu dawał nawet przewagę lublinianom. Mecz był bardzo wyrównany, ale później kluczowymi zawodnikami drużyny trenera Nikoli Vasileva stali się Nenadić i Djordjević. To właśnie Serbowie w końcówce kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie głównie dzięki nim AMW Arka zwyciężyła 102:92.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Stefan Djordjević z 29 punktami i 13 zbiórkami. Tyran De Lattibeaudiere zdobył dla gości 21 punktów, 7 zbiórek i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 20. kolejka

AMW Arka Gdynia - PGE Start Lublin 102:92 (33:20, 20:18, 18:33, 31:21)

AMW Arka: Stefan Djordjević 29, Nemanja Nenadić 24, Jordan Watson 15, Sage Tolbert 9, Jakub Garbacz 8, Łukasz Kolenda 7, Daniel Szymkiewicz 6, Adam Hrycaniuk 4, Wiktor Sewioł 0, Jakub Szumert 0;

PGE Start: Tyran De Lattibeaudiere 21, Courtney Ramey 15, Tevin Brown 15, Emmanuel Lecomte 10, Filip Put 10, Ousmane Drame 10, Bartłomiej Pelczar 9, Wendell Kerry Williams Jr. 2, Roman Szymański 0, Michał Krasuski 0.

PLK.PL