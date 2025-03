Oba zespoły nie przegrały jeszcze w tym roku w lidze. Piast w czterech spotkaniach wywalczył osiem punktów, a ekipa trenera Marka Papszuna – 10.

- Zobaczymy, jaki to będzie mecz. Zdajemy sobie sprawę z potencjału przeciwnika, szanujemy go. W myśl zasady, że atakiem wygrywa się mecze, a obroną – zdobywa się tytuły, Raków jest na pewno głównym kandydatem do mistrzostwa, bo imponuje grą defensywną, solidnością, małą liczbą straconych bramek (14 - PAP). Jest bardzo konsekwentny. To o tyle dobry rywal, że wszystko jest przejrzyste, wiemy, z czym będziemy się musieli zmierzyć. Tylko w topowej dyspozycji możemy nawiązać równorzędną walkę, na jakiej nam zależy - analizował Vukovic.

Sierpniowy mecz w Częstochowie Piast wygrał 1:0 po trafieniu Michaela Ameyawa w ósmej minucie doliczonego czasu gry. Tydzień po tamtym starciu dynamiczny pomocnik został graczem częstochowskiej drużyny i na razie w jaj barwach nie strzelił gola.

- To dawna historia. Stanowi tylko doświadczenie, o jakim warto pamiętać w kontekście przygotowań. Taki mecz jest próbą wskoczenia na swój najlepszy poziom. Wtedy się udało, zobaczymy, czy się uda w sobotę. Ale jeśli nawet - to nie znaczy, że przyniesie pożądany wynik. Nie ma lepszego testu, niż rywalizacja z takim przeciwnikiem - doda szkoleniowiec gospodarzy.

Nie ukrywał, że cieszy go poprawa pogody i wzrost temperatury.

- Dotychczas, kiedy ktoś mówił, że dobrze zaczęliśmy wiosnę, to poprawiałem, że radzimy sobie świetnie w... zimie. Cieszymy się, bo nie musieliśmy ostatnio trenować na sztucznych murawach, tylko korzystaliśmy z własnych obiektów, co jest dużym udogodnieniem - zaznaczył.

Przyznał, że trudno nie zauważyć braku wyjazdowej porażki Rakowa w tym sezonie.

- To bardzo mocny zespół. W jego solidności widzę to, czego potrzeba, by w tak wyrównanej lidze być na koniec górą - ocenił i wskazał, że częstochowianie potrafili na wyjeździe ograć m.in. liderującego tabeli Lecha Poznań (1:0).

Piast w poprzedniej kolejce pokonał w Lubinie Zagłębie 1:0, ale gospodarze mieli kilka dobrych sytuacji, a w końcówce bramkarza gliwiczan uratowała poprzeczka.

- Tyle razy w tym sezonie po byle jakich uderzeniach przeciwnika traciliśmy punkty, że piłka musiała w końcu trafić też w naszą poprzeczkę. Sprawiedliwość musi się pojawić, ale na łut szczęści nigdy nie liczę. Na pewno musimy mocno się poprawić pod kątem zabezpieczenia własnej bramki. Rozmawialiśmy o tym dużo - przekazał Vukovic.

Dodał, że cypryjski napastnik Piasta Gliwice Andreas Katsantonis jest już po operacji zerwanego więzadła krzyżowego przedniego.

- Rozpoczął długi i żmudny proces rehabilitacji. Ma opiekę, wsparcie, przed nim długa droga, by w możliwie najlepszy sposób wrócić na boisko, zapewne dopiero w nowym roku - poinformował szkoleniowiec.

W Lubinie na "szpicy" zagrał Maciej Rosołek, który zdobył jedynego gola.

- Wcześniej najczęściej grał na skrzydle albo jako wahadłowy. Cieszę się, że strzelił bramkę. On zawsze daje z siebie wszystko, mocno pracuje dla drużyny, co bardzo sobie w nim cenię - podsumował Vukovic.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

