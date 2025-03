Aryna Sabalenka rozpoczęła Indian Wells. Rywalka postawiła twarde warunki

Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy Indian Wells. Białorusinka, która w ostatnim czasie nie znajdowała się w najlepszej dyspozycji, wyeliminowała w dwóch setach McCartney Kessler.

Poprzednie tygodnie nie należały do udanych w wykonaniu Aryny Sabalenki. Po finale wielkoszlemowego Australian Open Białorusinka zaliczyła obniżkę formy. W lutym rozegrała jedynie trzy spotkania: w Doha przegrała już w pierwszym meczu z Jekatieriną Aleksandrową, natomiast w Dubaju pokonała Wieronikę Kudiermietową, a następnie niespodziewanie odpadła z Clarą Tauson.

W turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells - z racji rozstawienia z "1" - Sabalenka w pierwszej fazie miała wolny los. W 1/32 finału natomiast jej przeciwniczka była 48. tenisistka rankingu, McCartney Kessler.

Pierwsza partia była bardzo zacięta. Tylko raz mogło dojść do przełamania - Białorusinka nie wykorzystała jednak swojej szansy przy stanie 2:1. Losy seta rozstrzygnęły się zatem w tie-breaku. Już na początku punkt przy serwisie Sabalenki zdobyła Kessler, jednak kolejne dwie akcje należały do liderki światowych list. Ta utrzymała przewagę do końca, wychodząc na prowadzenie 1:0.

W drugiej odsłonie zmagań Białorusinka od razu poszła za ciosem, przełamując rywalkę w pierwszym gemie. Następnie obie zawodniczki bez większych problemów utrzymywały swoje podanie. Sytuacja zmieniła się jednak przy wyniku 5:3 dla Sabalenki. Turniejowa "1" ponownie przełamała Amerykankę, zamykając tym samym pojedynek.

W trzeciej rundzie kalifornijskiego tysięcznika Białorusinka zmierzy się z Lucią Bronzetti. Włoszka dotąd w Indian Wells wyeliminowała odpowiednio Anhelinę Kalininę (6:4, 7:5) i Magdalenę Fręch. Polka uległa Włoszce 3:6, 5:7 po dwóch godzinach gry.

Aryna Sabalenka - McCartney Kessler 7:6(4), 6:3