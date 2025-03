Liverpool kontra Paris Saint-Germain to spotkanie rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo z meczu Liverpool - Paris Saint-Germain na Polsatsport.pl.

Podopieczni Arne Slota udowodnili w ostatnim spotkaniu przeciwko paryżanom w 1/8 finału Ligi Mistrzów, że nie wolno ich przekreślać i są w stanie zaskoczyć nawet wtedy, kiedy mecz nie układa się po ich myśli. Choć to mistrz Francji wykazywał większą inicjatywę w tym starciu, to finalnie "The Reds" mogli cieszyć się ze skromnego zwycięstwa 1:0 po golu Elliotta.

Mimo tej porażki, piłkarze Luisa Enrique będą chcieli z pewnością zaskoczyć Liverpool na Anfield. Forma wciąż jest, a świadczyć o tym może choćby ostatnia wygrana ligowa przeciwko ekipie Rennes 4:1. Czy "Czerwono-Niebiescy" sprawią sensację i awansują do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? Jedno jest pewne, łatwo nie będzie, patrząc na aktualną dyspozycję 19-krotnego mistrza Anglii.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Liverpool - Paris Saint-Germain od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.