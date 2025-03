Asseco Resovia Rzeszów kontra Tours VB to półfinałowe spotkanie Pucharu CEV siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Tours VB na Polsatsport.pl.

Piękna przygoda polskich drużyn siatkarskich w europejskich pucharach wciąż trwa. W tym zaszczytnym gronie znajduje się Asseco Resovia Rzeszów. Przypomnijmy, że rzeszowianie to zeszłoroczni triumfatorzy Pucharu CEV. W ćwierćfinale drużyna z Podpromia pokonała dwukrotnie Fenerbahce Medicana Stambuł 3:1, co dało im pewny awans do półfinału tegorocznych rozgrywek. Jeśli chcą zagrać w finale, muszą pokonać Tours VB.

ZOBACZ TAKŻE: Bartman został trenerem! Przejął czołową drużynę ligi

Francuzi w swoim ćwierćfinale uporali się z belgijskim Knack Roeselare. Jeszcze w poprzednich rundach wyeliminowali Volley Schönenwerd ze Szwajcarii (3:2, 3:1), chorwacki HAOK Mladost Zagrzeb (3:1, 3:0) oraz kolejną szwajcarską drużynę - Volley Amriswil (3:1, 2:3).

Ostatnie starcie Rzeszowa z Tours zakończyło się triumfem ekipy z Francji 3:0, a miało to miejsce na początku stycznia minionego roku.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Tours VB o godzinie 17:30 na Polsatsport.pl.