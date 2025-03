Za chwilę grają z Jastrzębskim, a tu taka wiadomość. Będzie hit transferowy

Travica to jeden z czołowych rozgrywających swojego pokolenia w Europie. Od 2022 roku jest zawodnikiem Olympiakosu, który niebawem zagra o awans do Final Four Champions League z Jastrzębskim Węglem. Wszystko wskazuje na to, że Włoch lada moment zmieni pracodawcę.

Jak informują włoskie media, Travica porozumiał się w sprawie kontraktu z Piacenzą, której trenerem od lutego jest... jego ojciec Ljubomir, niegdyś były szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów. Serb na tym stanowisku zastąpił Andreę Anastasiego.

- Razem z żoną chcielibyśmy być bliżej domu. Życie w Grecji daje mi dużo satysfakcji, ale chciałbym zakończyć karierę tam, gdzie się zaczęła. Chciałbym jeszcze raz zagrać w topowej drużynie we Włoszech i powalczyć o coś dużego. W Grecji czuję się dobrze, ale bardzo tęsknię za Italią, zwłaszcza jeśli chodzi o siatkówkę. Perspektywa powrotu bardzo mnie ekscytuje - rzekł Dragan Travica, cytowany przez portal "Volleyball.it".

38-letni Travica grał w takich klubach jak Sisley Treviso, Lube Banca Macerata, Biełogorje Biełgorod, Halkbank Ankara, Azimut Modena czy Sir Safety Perugia. W swojej bogatej karierze sięgnął po wiele sukcesów. Na koncie posiada mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Włoch, Puchar i Superpuchar Rosji, mistrzostwo i Superpuchar Turcji, mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Grecji, triumf w Lidze Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. Z reprezentacją Italii zdobył dwa srebrne medale mistrzostw Europy, dwa brązowe krążki Ligi Światowej i brąz igrzysk olimpijskich w Londynie.

