W Lidze Mistrzyń siatkarki Grot Budowlanych Łódź oraz DevelopResu Rzeszów rozegrają rewanżowe pojedynki 1/4 finału. Oba polskie kluby mają przed sobą niezwykle trudne zadanie, bowiem pierwsze spotkania przegrały po 0:3. A to oznacza, że rywalkom do awansu do Final Four wystarczy wygranie dwóch setów.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny mecz Skry! Pewne zwycięstwo siatkarzy z Bełchatowa

Łodzianki, które po raz pierwszy w historii zameldowały się w najlepszej ósemce rozgrywek, w pierwszym meczu we własnej hali z Savino del Bene Scandicci przez długie fragmenty dotrzymywały kroku rywalkom. W końcówkach Włoszki pokazywały jednak swoją siłę oraz doświadczenie i zakończyły spotkanie bez straty seta.

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 3-4 maja w Stambule.

Relacja live i wynik na żywo meczu Savino del Bene Scandicci – Grot Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

BS, Polsat Sport, PAP