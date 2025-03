Norwescy skoczkowie wywołali burzę. Nie zgadzają się z zarzutami, ich słowa szokują

Norweski skoczek narciarski Daniel-Andre Tande, mistrz olimpijski w drużynie z Pjongczangu, przyznał, że sam dokonywał zmian w swoim kombinezonie. "Odważę się wyjść i powiedzieć, że kilka razy to zrobiłem. Absolutnie każdy to robi" - powiedział 31-latek na antenie radia NRK.

O podobne wyznanie pokusili się dwaj byli skoczkowie z tego kraju Andres Jacobsen i Johan Remen Evensen.

Zobacz także: Skandal w skokach położy się cieniem na całych mistrzostwach świata? Jest komentarz FIS

"Oszustwo to mocne słowo. Ale nie mogę położyć ręki na sercu i powiedzieć, że nigdy tego nie robiłem. Jeśli definicją oszustwa jest to, że miałem na sobie trochę za duży kombinezon, to owszem - oszukiwałem" - przyznał Jacobsen, triumfator Turnieju Czterech Skoczni w 2007 roku.

Jak relacjonowali zawodnicy, różnych zmian dokonywało się również w butach, rękawicach, a nawet bieliźnie.

Według Tandego w 2019 roku doszło do tego, że Norwegowie przekłuwali swoje kombinezony specjalną maszyną, a z tego rozwiązania korzystały też inne narody. "Jeden z innych zespołów pożyczył nawet od nas tę maszynę" - dodał.

Trójka Norwegów uważa, że za taką sytuację odpowiedzialna jest międzynarodowa federacja (FIS), która stworzyła regulamin "zachęcający" do oszukiwania, a do tego za rzadko interweniowała.

"W tym sporcie podstawowa zasada brzmi: jeśli cię nie przyłapali, to nie oszukiwałeś. To jest problem z regulacją, który ciągnie się od dawna po świecie skoków narciarskich" - uważa Evensen.

Tande dopatruje się nawet celowych zaniedbań FIS w tym zakresie.

"Dla tego sportu, dla produktu, najlepsze jest, kiedy w Norwegii wygrywa Norweg, a w Austrii - Austriak. To jest wiedza ogólna" - stwierdził.

Dyskusje na temat manipulacji to efekt skandalu z kombinezonami ekipy norweskiej, do jakiego doszło podczas mistrzostw świata w Trondheim. Ujawniono nagranie, na którym widać, jak obsługa techniczna norweskiej kadry "pracuje" przy już oplombowanych strojach. Na filmie widać, jak wszywane są tasiemki, które usztywniały kombinezon.

Austriacy, Niemcy, Słoweńcy i Polacy złożyli w tej sprawie protest. Po sobotnim konkursie na dużej skoczni, w którym Marius Lindvik wywalczył srebrny medal, FIS skontrolowała kombinezony Norwegów. Ustalono, że gospodarze MŚ dopuścili się manipulacji w sprzęcie i zawodnicy gospodarzy zostali zdyskwalifikowani.

PAP