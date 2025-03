Znamy skład Polaków na halowe mistrzostwa świata

Impreza w Chinach pierwotnie miała odbyć się w marcu 2020 roku, ale była trzykrotnie przekładana ze względu na pandemię koronawirusa. Mistrzostwa zostały przeniesione najpierw na sezon 2021, później 2023, a ostatecznie 2025.

Polscy lekkoatleci zdobyli cztery medale w halowych mistrzostwach Europy w Apeldoorn. Te najcenniejsze, złote, wywalczyli Szymański oraz Wielgosz. Oboje znaleźli się w skromnej, dziesięcioosobowej reprezentacji, która w przyszłym tygodniu wystartuje w Nankinie.

"Start w Chinach nie jest dla zawodników obligatoryjny. Rozumiemy indywidualne zgłoszenia dotyczące braku woli jechania do Azji. To daleka podróż, zmiana strefy czasowej. Przed nami wymagający sezon letni i on jest priorytetem. Z tego, co widzę, patrząc na listy startowe zawodów w Nankinie, to obsada wielu konkurencji nie będzie specjalnie mocna" – powiedział dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki.

Poprzednia edycja halowych mistrzostw świata odbyła się w 2024 roku w Glasgow. Biało-czerwoni zdobyli w nich dwa medale - srebrny w biegu na 60 m Ewa Swoboda i brązowy w biegu na 60 m ppł Skrzyszowska.

Skład reprezentacji Polski:

KOBIETY

60 m

Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok)

400 m

Justyna Święty-Ersetic (KS AZS AWF Katowice)

800 m

Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów)

60 m ppł

Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)

w dal

Anna Matuszewicz (MKL Toruń)

pięciobój

Paulina Ligarska (SKLA Sopot)



MĘŻCZYŹNI

800 m

Patryk Sieradzki (Zawisza Bydgoszcz)

60 m ppł

Krzysztof Kiljan (AZS AWF Warszawa)

Jakub Szymański (SKLA Sopot)

kula

Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn)

IM, PAP