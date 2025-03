Hiszpanie rozpisują się o decyzji Marciniaka. Padają słowa o okrucieństwie

"Futbol nie mógł być bardziej okrutny dla Atletico ani bardziej lojalny wobec Realu" – napisał dziennik "Marca", dodając, że piłkarski świat jeszcze czegoś takiego nie widział.

Przy drugim podejściu w serii rzutów karnych dla "Rojiblancos", Julian Alvarez poślizgnął się przed uderzeniem, wskutek czego dwa razy dotknął piłki. Choć futbolówka znalazła drogę do bramki Thibaut Courtois, to sędziujący spotkanie Szymon Marciniak po konsultacji VAR nie uznał gola dla Atletico.

"Nie wiadomo, co trzeba zrobić, aby wyrzucić Real Madryt z Ligi Mistrzów" – dodała "Marca".

"Jak zawsze szczęście uśmiechnęło się do Realu" – skomentował z kolei kataloński dziennik "Mundo Deportivo", odnosząc się do przebiegu serii rzutów karnych.

Jak podkreśla hiszpańska prasa, w trakcie spotkania obie drużyny miały swoje okazje i mecz mógł potoczyć się na korzyść każdej ze stron. Ostatecznie "Atleti" po raz kolejny musiało uznać wyższość odwiecznego rywala w najwyższych rozgrywkach europejskich.

- Zawsze dzieje się to samo, wychodzimy na boisko, jakby mecz był już wygrany, a oni strzelają nam gola w pierwszej minucie. Strasznie nas to wkurza. To nie to samo, gdy Atletico musi atakować i gdy musi się bronić, bo w obronie są dobrzy – powiedział po meczu piłkarz "Królewskich" Federico Valverde.

Dziennik "Marca" podkreślił również bardzo dobre sędziowanie Marciniaka. Według gazety, Polak "zamienił mecz wysokiego napięcia w mecz czysto piłkarski", a jego decyzje były dobre nawet bez pomocy VAR.

W ćwierćfinale LM Real zmierzy się z Arsenalem Londyn, który w rewanżu zremisował u siebie 2:2 z PSV Eindhoven. W pierwszym spotkaniu Anglicy zwyciężyli aż 7:1.

Finał LM odbędzie się 31 maja w Monachium.