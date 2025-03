Nie żyje finalista NBA. Grał kiedyś w Polsce

Miller grał w kilku klubach NBA. Z Phoenix Suns w 1993 roku dotarł do finału rozgrywek. Później występował również w Detroit Pistons, Toronto Raptors, Dallas Mavericks oraz Sacramento Kings. W Europie reprezentował barwy Iraklio (Grecja) oraz ekipy Hoop Pruszków.

W klubie spod Warszawy spędził niespełna trzy miesiące. Został wyrzucony z powodów dyscyplinarnych, a konkretnie bójki, w którą wdał się z kolegą z drużyny. Zaatakował również ówczesnego trenera zespołu z Pruszkowa. Następnie dołączył do Harlem Globetrotters.

Kiedy wydawało się, że jego kariera dobiega końca, w sezonie 2003/2004 trafił do zespołu Minnesota Timberwolves. Grał na pozycji środkowego, a fani zapamiętali go z monstrualnych rozmiarów. Był jednym z najcięższych zawodników w historii NBA, a jego waga dobijała do 180 kg.

Informację o śmierci Millera przekazała stacja ESPN, ale jak na razie nie są znane przyczyny zgonu.

IM, Polsat Sport