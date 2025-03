Znamy skład Polek na turniej BJK Cup w Radomiu

Drużyna prowadzona przez kapitana reprezentacji w BJK Cup Dawida Celta i jego asystenta Macieja Domkę w Radomskim Centrum Sportu Polki rozegra dwa mecze. W czwartek 10 kwietnia o godz. 15.00 spotka się ze Szwajcarkami, następnego dnia o tej samej porze z Ukrainkami. Trzydniową imprezę zakończy w sobotę spotkanie Szwajcaria - Ukraina.

- Przed nami duże wydarzenie tenisowe i spodziewamy się, ze do Radomia przyjedzie kilka zawodniczek światowego formatu. W zgłoszonym oficjalnym składzie polskiej drużyny znalazły się na razie cztery zawodniczki, które mają duże doświadczenie w grze w reprezentacji narodowej oraz występy w Billie Jean King Cup Finals w ostatnich trzech sezonach. Ale nie jest to ostateczny skład na turniej kwalifikacyjny w Radomiu do BJK Cup Finals w Shenzen. Nazwisko piątej tenisistki podamy najpóźniej do 6 kwietnia. Cieszy nas coraz większe zainteresowanie tenisem, także spodziewamy się pełnych trybun – powiedział Dariusz Łukaszewski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.

Kobiecy tenis pod szyldem Billie Jean King Cup po raz drogi zagości w Radomiu. W kwietniu 2022 roku, na twardym korcie w Radomskim Centrum Sportu pokonały Rumunię 4:0 dzięki dwóm punktom wywalczonym w singlu przez ówczesną liderkę rankingu WTA Igę Świątek, jednemu również zdobytemu w grze pojedynczej przez Magdę Linette, a wynik ustalił debel Magdalena Fręch i Alicja Rosolska (KT Warszawianka). W ten sposób zapewniły historyczny pierwszy awans do listopadowego BJK Cup Finals. W Glasgow o trofeum walczyło 12 najlepszych drużyn narodowych świata, a sięgnęły po nie wówczas Szwajcarki.

Tym razem w Radomiu tenisistki zagrają na korcie ziemnym, przygotowanym w takiej samej technologii, jak korty, na których w kolejnym kwietniowym tygodniu rozgrywany będzie halowy turniej WTA 500 w Stuttgarcie. Imprezę tę w latach 2022-23 wygrywała Świątek, a w ostatnim sezonie uległa tam w półfinale Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, późniejszej triumfatorce.

- Już na początku mojej pierwszej kadencji postawiłem sobie cel stworzenia hali, która nie tylko służyłaby lokalnemu sportowi, ale także byłaby narzędziem promocji Radomia i regionu. To był ogromny krok naprzód, a Radomskie Centrum Sportu, które oddaliśmy do użytku w grudniu 2021 roku, spełnia te założenia. Niedługo później odbył się w niej mecz Billie Jean King Cup, który był niesamowitym wydarzeniem. Dlatego ponownie zdecydowałem się na jego organizację, tym bardziej, że będzie rozgrywane w bardziej atrakcyjnej formule z udziałem trzech drużyn. Czekają nas emocje, bo to wydarzenie będzie naprawdę wyjątkowe, zarówno dla Radomia, jak i dla polskiego tenisa powiedział Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia.

Polska drużyna zajmuje obecnie 6. miejsce w rankingu ITF reprezentacji narodowych startujących w rozgrywkach o BJK Cup (wcześniej Fed Cup) i w losowaniu grup kwalifikacyjnych były rozstawione z numerem piątym. Szwajcaria jest sklasyfikowana na 9. pozycji, a Ukraina na 19.

Rok 2025 przynosi ostatni etap reformy rywalizacji kobiet w ramach „The World Cup of Tenis”, polegający na zmniejszeniu liczby drużyn występujących w BJK Cup Finals z 12 do ośmiu. By do tego doszło, w połowie kwietnia zostanie rozegranych sześć turniejów kwalifikacyjnych, których zwyciężczynie awansują do finałowej imprezy w Shenzen. Dołączą do nich obrończynie trofeum - Włoszki oraz jako gospodarz zespół Chin.

Oprócz turnieju kwalifikacyjnego grupy E w Radomiu, w tym samym tygodniu toczyć się będzie rywalizacja w Tokio (grupa A), Ostrawie (B), Bratysławie (C), Brisbane (D) oraz Hadze (E).

